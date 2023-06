Nell'ultima puntata de La Ragazza e l'Ufficiale [VIDEO]che andrà in onda venerdì 7 luglio su Canale5 in prima serata, Seyit tornerà alla fattoria per parlare con suo padre, ma non troveranno un accordo pacifico. Così, Kurt comunicherà di voler lasciare la Crimea insieme alla sua fidanzata e dirà addio alla famiglia. Successivamente, Seyit e Sura saranno costretti a separarsi per un imprevisto inaspettato. Nel frattempo, alcuni ribelli minacceranno la vita di Mehmet nella tenuta degli Eminof e nemmeno l'arrivo di Kurt riuscirà a scongiurare l'inevitabile.

Infine, i due amanti si rifugeranno in un hotel degli inglesi, ma verranno cacciati in malo modo.

Mehmet ripudia Seyit per aver portato in famiglia una ragazza russa

Nella prima parte della puntata de La ragazza e l'ufficiale, Mehmet ripudierà suo figlio per aver portato alla tenuta di famiglia una ragazza russa, nonostante il resto della famiglia non sia d'accordo con la sua decisione e cercheranno di farlo rinsavire. A questo punto, il capostipite degli Eminof si recherà da Sura dicendole che lei non è la fidanzata di Kurt, ma soltanto una sua ospite poiché lui non permetterebbe mai che suo figlio sposi una donna non turca. A questo punto, la ragazza ci rimarrà ovviamente male per le dure parole dell'uomo e lascerà la tenuta insieme al fidanzato.

Seyit dice addio alla famiglia ne La ragazza e l'ufficiale

Dopo aver momentaneamente lasciato la tenuta insieme a Sura, Seyit tornerà dalla famiglia per aver un ultimo confronto con suo padre, sperando che questo possa cambiare idea e non costringerlo a dover partire in modo definitivo. Tuttavia, nessuno dei due uomini sembrerà voler cambiare idea: Mehmet continuerà a non accettare che il figlio possa stare insieme a una ragazza russa, mentre Kurt non vorrà rinunciare alla sua amata Sura.

Per questo motivo, Seyit deciderà di lasciare la Crimea e dirà addio alla famiglia. Così, Mehmet gli intimerà di non tornare mai più alla tenuta Eminof.

Seyit è in pericolo a causa dei Bolscevichi e si separa da Sura

Nella parte finale dell'ultima puntata de la ragazza e l'ufficiale, Seyit apprenderà che i Bolscevichi sono sulle sue tracce per ucciderlo, così deciderà di separarsi da Sura poiché la sua presenza potrebbe mettere in pericolo anche la sua amata.

Nel frattempo, i ribelli raggiungeranno la tenuta degli Eminof con l'intento di uccidere Mehmet, ma nemmeno l'improvviso arrivo di Kurt riuscirà a scongiurare l'inevitabile. Il soldato turco si ricongiungerà con la sua Alexandra e lasceranno insieme la Crimea e si rifugeranno in un hotel divenuto il quartier generale degli inglesi. Infine, i due amanti verranno cacciati in malo modo dall'alloggio e si recheranno al consolato.