Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non si sarebbe mai persi di visti. Stando al retroscena del giornalista Giuseppe Scuccimarri, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 avrebbero continuato a uscire insieme in gran segreto. Secondo quanto riportato su Instagram, l'ex coppia avrebbe deciso di continuare la frequentazione lontano dai riflettori perché alcune persone non gradirebbero la relazione.

Il retroscena

Giuseppe Scuccimarri su Instagram ha riportato un retroscena legato a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Scendendo nel dettaglio, l'ex coppia sembrerebbe avere proseguito la frequentazione, nonostante il nuotatore abbia annunciato la fine della relazione tramite un comunicato divulgato dall'agenzia Ansa.

Il giornalista ha affermato: "Non si sono mai lasciati, si vedono da più di un anno purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenta". Successivamente Scuccimarri ha aggiunto di non sapere se Manuel e Lulù decideranno di uscire allo scoperto, ma lui è sicuro della frequentazione: "Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti". Infine ha ribadito di avere le prove degli incontri notturni fra i due ex gieffini.

A fare eco alle dichiarazioni del giornalista, ci ha pensato anche l'esperto di Gossip Alessandro Rosica: anche lui ha confermato la versione del collega, circa la frequentazione dell'ex coppia nata nella casa di Cinecittà.

I motivi della rottura tra Manuel e Lulù

I due giovani si erano conosciuti nella casa di Cinecittà e terminata l'esperienza avevano deciso di proseguire la frequentazione.

Da quanto raccontavano Manuel e Lulù sembrava andare a gonfie vele, ma pochi mesi dopo Bortuzzo tramite l'Ansa comunicò la fine della relazione: "Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate".

La coppia aveva deciso di convivere anche sotto lo stesso tetto, ma Lulù in varie occasioni aveva detto di non sopportare l'invadenza del papà del nuotatore. In effetti, il signor Franco era più volte sembrato contrario alla relazione fra Manuel e la Principessa Selassié.

La reazione di alcuni utenti del web

Sui social, la notizia di un possibile ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non è passata inosservata ai fan.

Moltissimi utenti si sono detti favorevoli a un presunto ritorno di fiamma.

Un utente ha sostenuto che non ci sarebbe nulla di male se i due avessero deciso di tornare insieme in gran segreto, poiché qualcuno ha sempre remato contro la coppia. Un altro utente si è detto felice se Manuel avesse ritrovato la serenità sentimentale.

Al momento Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non hanno commentato i pettegolezzi sul loro conto.