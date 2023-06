Mattia Diamante è intervenuto nel programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Miceli. Tra i vari argomenti trattati dal giovane, c'è stato spazio anche per parlare del rapporto con Nikita Pelizon. A tal proposito ha spiegato che attualmente tra loro c'è una situazione di libertà: ognuno è libero di fare la propria vita, anche se spesso si ritrovano insieme per lavoro e per momenti di relax.

Le dichiarazioni di Diamante

Matteo Diamante dopo essere entrato al Grande Fratello Vip 7 in qualità di "ex di" Nikita ha avuto modo di riallacciare i rapporti con la modella.

In un'intervista radiofonica il diretto interessato ha detto di non essere innamorato della sua ex. In merito ad un ritorno di fiamma, lui ha riferito di avere uno stile di vita molto diverso da quello di Nikita. Dunque, Diamante ha fatto chiarezza sulla situazione con Pelizon: "Abbiamo un rapporto di libertà". Matteo ha precisato che ognuno conduce la propria vita senza divieti e imposizioni, poiché attualmente non formano una coppia. A tal proposito ha detto che spesso lui e Nikita trascorrono del tempo insieme sia per motivi di lavoro che per momenti di relax.

A differenza del passato, Matteo e Nikita vogliono andarci con i piedi di piombo. Nel caso tra loro non dovessero andare bene le cose, rimarrà comunque una bellissima amicizia.

Diamante: 'Se ho baciato Nikita? Assolutamente no'

Durante l'intervista Giada Di Miceli ha chiesto a Matteo Diamante se tra loro fosse accaduto qualcosa lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip 7.

Il giovane senza peli sulla lingua ha smentito categoricamente: "Se ho baciato Nikita? Assolutamente no". Diamante ha spiegato che lui e la modella non formano più una coppia, quindi non aveva alcun diritto di invadere la sfera privata della sua ex fidanzata.

Tuttavia, il 33enne crede che Nikita sia la donna della sua vita: i due quando non stanno insieme sentono l'uno la mancanza dell'altra.

Per chi non lo sapesse, Matteo e Nikita sono stati insieme 7 anni in passato. Dopo la rottura si erano persi, ma grazie al reality show di Alfonso Signorini hanno avuto la possibilità di ritrovarsi e mettere da parte i dissapori del passato.

Le dichiarazioni dell'ex coppia

Di recente, sui social Matteo Diamante e Nikita Pelizon hanno pubblicato un video insieme in cui hanno fatto un appello ai fan: "Questa settimana di silenzio nostra e vostra è stata perfetta. Perciò siamo qui per dirvi che non abbiamo litigato, costruiamo o per lo meno di proviamo". I due ex hanno chiesto ai fan di non essere invadenti, poiché dopo tanti anni stanno cercando di recuperare il rapporto.

Tuttavia, entrambi preferiscono andarci con i piedi di piombo senza pensare al futuro.