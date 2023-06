Quali sono le novità dei palinsesti Rai di settembre? Le anticipazioni sulla programmazione della tv di Stato rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di diversi programmi che sono ormai diventati imperdibili per milioni di spettatori.

Uno di questi è Affari Tuoi, lo storico game show dei pacchi che dopo essere stato riproposto con Amadeus, ha ritrovato il successo di una volta.

Grande attesa anche per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8: la soap opera di Rai 1 tornerà in onda per tutta la durata della prossima stagione tv 2023/2024.

Affari Tuoi anticipa al posto di Soliti Ignoti: novità palinsesti Rai settembre 2023

Nel dettaglio, una delle novità dei palinsesti Rai del prossimo settembre, riguarda il ritorno di Affari Tuoi nella fascia dell'access prime time della rete ammiraglia.

Dopo il successo di questa primavera, con una media complessiva che ha superato la soglia dei quattro milioni e mezzo di spettatori, arrivando a toccare punte di cinque milioni e oltre il 27% di share, il game show tornerà già da settembre in tv.

Le nuove puntate andranno in onda da metà settembre in poi, sempre con la conduzione di Amadeus e in questo modo il game show prenderà il posto dei Soliti Ignoti.

Il Paradiso delle signore 8 confermato: novità palinsesti Rai settembre

Il game show dedicato alle identità nascoste, condotto sempre da Amadeus, tornerà in onda nell'access prime time di Rai 1 solo a partire da metà febbraio, al termine del Festival di Sanremo, prendendo il posto di Affari Tuoi.

E poi ancora, tra le novità dei palinsesti Rai del prossimo autunno 2023, spicca anche il ritorno de Il Paradiso delle signore 8.

La soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, dopo il grande successo di ascolti registrato quest'anno, con punte di share che hanno toccato anche il 25%, tornerà a occupare la fascia del primo pomeriggio, a partire da metà settembre.

Perego e Ventura confermate nel palinsesto Rai di settembre

Tra le novità della prossima stagione televisiva autunnale spicca anche la riconferma di Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Dopo la buona media di ascolti di quest'anno, con picchi che hanno raggiunto anche il 9% di share durante la messa in onda, il programma tornerà in onda da settembre come sempre nella domenica mattina della seconda rete.

Su Rai 3, invece, oltre alla riconferma di Un posto al sole nell'access prime time, spicca il ritorno di Geo, la trasmissione che occupa il daytime feriale condotta da Sveva Sagramola.

Un programma diventato ormai irrinunciabile per il pubblico della terza rete, in grado di superare anche la soglia dei due milioni di spettatori al pomeriggio.