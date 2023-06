La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a essere al centro del Gossip. Nella serata di mercoledì 31 maggio, durante una room in cui era presente l'influencer venezuelana, una fan ha rivelato un retroscena: nei giorni scorsi, alcune fan di Oriana avrebbero fatto una diretta su Twitter insieme a un mago e avrebbero fatto una macumba contro la coppia.

Le dichiarazioni di una fan

Durante una chiacchierata tra fan del 31 maggio è entrata in room anche Oriana Marzoli.

A un certo punto una fan ha deciso di metterla al corrente su quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi su Twitter: "Qualche sera fa, tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, alcune finte fan hanno fatto una room insieme a un mago e hanno fatto una macumba contro te e Daniele, quindi contro la coppia".

La ragazza in questione ha precisato di non avere partecipato, ma ha spiegato a Oriana che non deve fidarsi di tutte le sue fan perché alcune non hanno mai visto di buon occhio la relazione con l'imprenditore veneto: "Te lo sto dicendo per metterti in guardia e farti capire i personaggi".

Infine la ragazza ha ribadito che, anche se non crede a queste cose, 48 ore dopo il presunto sortilegio Oriana e Daniele hanno deciso di interrompere la relazione.

Oriana Marzoli spiazzata: 'Mi spavento pure io'

Dopo avere ascoltato il retroscena rivelato dalla fan, Oriana Marzoli ha fatto una confidenza: "Adesso mi spavento pure io". Tuttavia, ha spiegato che non c'entra nulla il presunto sortilegio fatto da alcune persone poiché tra lei e Daniele le cose non andavano bene da alcune settimane.

A tal proposito ha riferito che le prime tre settimane dopo il Grande Fratello Vip 7, Dal Moro la trattava come una principessa e viceversa. Successivamente sono nati i primi problemi: lui ha iniziato a mettere sempre meno like alle sue foto, non voleva più condividere nulla insieme a lei e ha iniziato a seguire altre ragazze sui social.

Tale atteggiamento ha portato la coppia ad avere degli screzi, tanto che Oriana ha pensato che il fidanzato non volesse far sapere di avere una relazione con lei.

Daniele Dal Moro contro le fan di Oriana

Secondo Dal Moro, la coppia avrebbe discusso per colpa di alcuni fan: Oriana sarebbe stata influenzata dal loro giudizio, al punto da mettere in discussione ogni gesto fatto da lui.

Nel corso di uno sfogo su Twitter, Daniele Dal Moro ha sostenuto che non può esserci una relazione stabile se non c'è fiducia. Infine l'imprenditore veneto ha ribadito di non essere stato lui a lasciare Oriana, poiché pensava che si potesse risolvere tutto.