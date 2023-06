Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati e ieri sono stati protagonisti di un nuovo botta e risposta. Mercoledì 31 maggio, l'influencer venezuelana è intervenuta in una room e ha ribadito di avere sempre avuto occhi solo per l'imprenditore veneto. Inoltre ha riferito che nell'ultimo periodo sembrava che Daniele volesse nascondere che fosse la sua ragazza, mentre lei voleva urlare al mondo il fidanzamento ufficiale.

Le nuove dichiarazioni di Oriana

Oriana Marzoli ieri è intervenuta in una room di Twitter e ha fornito ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Daniele Dal Moro.

L'influencer ha ribadito che non parlerà mai male del suo ex, ma non può stare zitta quando vengono raccontate bugie sul suo conto. Detto questo, la 31enne ha confermato di nutrire un forte sentimento nei confronti dell'imprenditore e di amarlo: "Sono innamorata, è chiaro per me. Se ha dubbi, mente". Poi ha smentito di avere bloccato Daniele, quindi poteva benissimo chiamarla per avere un chiarimento. Successivamente Marzoli ha sostenuto che nell'ultimo periodo Dal Moro aveva iniziato ad avere degli atteggiamenti strani, come se volesse nascondere che fossero fidanzati: "Lui lo sa benissimo che ero presa da lui. Quanto desideravo dire a tutto il mondo che ero la sua fidanzata, lui lo sa". A tal proposito la 31enne ha riferito di avere avuto una relazione in cui il fidanzato non voleva mai mostrarsi con lei.

Infine ha detto che il suo desiderio era solamente che Daniele fosse orgoglioso di lei: "Mi sembra lecito che chiedo di farmi vedere con lui".

La replica di Daniele

Terminata la room di Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro ha replicato con l'account del cugino (Twitter ha sospeso il profilo dell'imprenditore per avere violato le regole).

Il 32enne senza giri di parole ha attaccato il fandom delle "Orianistas" sostenendo che abbiano solo gettato fango su di lui e influenzato Oriana. Poi si è scagliato contro l'ex fidanzata Marzoli: "Tu non capisci. Capisci solo quello che ti fa comodo, è diverso".

Inoltre è convinto che non ci sono le basi per una relazione stabile e duratura se uno dei due partner non ha fiducia.

Secondo Daniele, Oriana se ha paura di soffrire per via delle precedenti relazioni dovrebbe prima risolvere i suoi problemi e poi intraprendere una nuova storia d'amore.

Al momento tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 l'impressione è che non ci sia alcun ritorno di fiamma. Tuttavia, i fan di entrambi nelle varie room di Twitter stanno consigliando all'ex coppia di chiarire tra di loro quanto accaduto anziché dare tutto in pasto agli hater.