Chi c'è e chi no nei palinsesti della prossima stagione tv 2023/2024? La programmazione della televisione di Stato prevede il ritorno in scena di Mara Venier. La conduttrice veneta continuerà a essere il volto di punta della domenica pomeriggio di Rai 1.

Spazio anche al ritorno di Stefano De Martino tra prima e seconda serata, così come tornerà l'appuntamento con Stasera c'è Cattelan, il programma condotto da Alessandro Cattelan, che quest'anno potrebbe debuttare in prime time.

Mara Venier non se ne va da Domenica In: palinsesti Rai 2023/2024

I palinsesti Rai della stagione 2023/2024 prevedono la conferma di Mara Venier in daytime.

La conduttrice veneta, nonostante avesse messo in discussione la sua presenza nella prossima stagione di Domenica In, non lascerà il suo incarico.

Dal prossimo settembre Mara Venier sarà ancora al timone di Domenica In: la trasmissione tornerà in onda nella fascia del primo pomeriggio e si ritroverà così a sfidare nuovamente la concorrenza di Amici 23, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Conferma anche per Francesca Fialdini: la conduttrice, dal prossimo settembre, sarà al timone della nuova stagione di Da noi a ruota libera, in onda subito dopo Domenica In.

Stefano De Martino ridotto: palinsesti Rai 2023/2024

Conferma in arrivo anche per Stefano De Martino: il conduttore partenopeo proseguirà il suo percorso lavorativo sulla seconda rete della tv di Stato, ma questa volta in forma "ridotta".

L'appuntamento con Stasera tutto è possibile è confermato nel palinsesto del prime time di Rai 2 del prossimo autunno, mentre Bar Stella andrà in onda in versione ridotta.

Quest'anno la Rai ha scelto di testare la trasmissione per tre appuntamenti settimanali in seconda serata su Rai 2, ma dal prossimo autunno la trasmissione andrà in onda con un appuntamento singolo.

Via Fabio Fazio dal palinsesto Rai 2023/2024: il conduttore arriva sul Nove

Confermato anche l'appuntamento con Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, previsto nel palinsesto autunnale (probabilmente da novembre).

Grande attesa anche per la nuova edizione di Affari tuoi, il game show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, la cui partenza è fissata per il prossimo settembre.

Tra gli addii della prossima stagione televisiva 2023/2024, invece, spicca quello di Fabio Fazio. Il conduttore è fuori dal palinsesto della terza rete Rai: da settembre la nuova edizione di Che tempo che fa andrà in onda in prime time sul canale Nove, dove il conduttore è "emigrato" insieme a Luciana Littizzetto.