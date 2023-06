Le anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle riservano diversi colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, le sorelle Silva dovranno affrontare una brutta situazione. Nel frattempo, alla porta di casa Silva arriverà una donna misteriosa: si tratterà di Josefa, la madre di Petra. Non si sa quale sarà il motivo del suo arrivo ma sicuramente avrà qualcosa da dire alle ragazze.

Diana informerà gli operai della fabbrica che, insieme alle sorelle, ha deciso di chiudere definitivamente la Tessuti Silva, a causa della bancarotta e purtroppo non ci saranno alternative possibili.

Adela, intanto, si sentirà in colpa per il bacio con German e non saprà come comportarsi.

Sei sorelle: puntate dal 5 al 9/6: le sorelle Silva decidono di vendere l'azienda di famiglia

Nelle puntate di Sei sorelle, trasmesse dal 5 al 9 giugno, le sorelle Silva dovranno fare i conti con una realtà difficile da accettare: non ci saranno margini per risollevare la situazione e l'unica soluzione sarà vendere l'azienda di famiglia. Il primo, e forse unico, acquirente sarà Don Ricardo, il fratello di German, che ha sempre dimostrato interesse per la Tessuti Silva. Nonostante la decisione difficile, le ragazze Silva decideranno di procedere per poter continuare a vivere dignitosamente. Nel frattempo, Salvador scoprirà la verità sulla sua vita ma la reazione nei confronti di Diana sarà di pura rabbia: l'uomo non sopporterà il fatto che la sorella gli abbia mentito.

Cristobal chiede a Blanca di anticipare le sue nozze

Cristobal Loygorri (Alex Gadea) chiederà a Blanca di anticipare le nozze con Rodolfo, prima che il giovane vada in guerra in Marocco: tale situazione non farà altro che creare ansia in Donna Dolores e all'interno della famiglia Silva.

German, invece, non sarà affatto pentito del bacio scambiato con Adela e approfitterà dell'assenza di Carolina per imbarcarsi in un'avventura con la ragazza: l'uomo, però, non immaginerà le conseguenze di tale comportamento.

Intanto Don Ricardo si presenterà agli operai per spiegare quali saranno le nuove regole, ma non tutti accetteranno facilmente il cambio di proprietà della fabbrica.

Elisa scopre l'eredità di Carlitos

Donna Dolores avrà il cuore spezzato quando scoprirà che Rodolfo dovrà partire per la guerra in Marocco e cercherà l'aiuto di Blanca per fermarlo.

Quest'ultima farà il possibile per convincere Rodolfo a rinunciare alla partenza, ma lui sarà determinato ad arruolarsi

Nel frattempo, Elisa deciderà di sposare Carlitos, dopo aver scoperto che il ragazzo riceverà una grossa eredità da un lontano parente.

Adela, invece, deciderà di mettere fine alla sua relazione con German, pensando al bene del bambino in arrivo e alla sicurezza del Rivera.

La vendita della fabbrica lascerà le Silva senza lavoro, ma le giovani decideranno di rivelare finalmente tutta la verità riguardo la morte del loro padre. Le sorelle si metteranno d'accordo e fingeranno che la morte improvvisa del caro papà sia avvenuta solo pochi giorni prima.