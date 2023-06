Cosa succede tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Nella tarda serata di lunedì 26 giugno, Sophie Codegoni ha rimosso il follow al profilo Instagram di Alessandro Basciano (emulando il comportamento di lui di qualche tempo fa) e come se non bastasse, la madre dell'ex tronista di Uomini e Donne ha in successione pubblicato una storia Ig in cui sembra lanciare una frecciatina proprio al fidanzato della figlia.

Al momento la coppia ha scelto la via del silenzio.

Il gesto di Sophie

Nella serata di ieri, alcuni utenti hanno segnalato su Twitter una possibile crisi di coppia tra i "Basciagoni".

Il pettegolezzo è nato a causa di un gesto di Sophie Codegoni che ha rimosso il follow sui social a Basciano.

Questo non è l'unico accadimento che lascia trasparire un momento difficile. La madre di Sophie, Veronica Pasciuti, servendosi delle stories Instagram ha infatti lanciato una presunta stoccata al genero: "Lei non è strana. Lei perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più".

Al momento i diretti interessati hanno preferito non intervenire sulla vicenda, quindi la notizia va letta come un mero pettegolezzo di Gossip.

Cosa succede ai 'Basciagoni'

A distanza di ore dal gesto di Sophie, la giovane continua a non seguire il profilo Instagram del fidanzato.

Ma non è tutto, perché lo scorso 8 giugno anche Alessandro Basciano aveva rimosso il follow all'account della compagna.

In un secondo momento, però, il deejay ligure era intervenuto per spiegare che non c'era alcuna crisi in atto ma che si era trattato di un semplice bug. In quest'occasione, l'esperto di gossip Alessandro Rosica era intervenuto sulla questione confermando invece il momento difficile della coppia.

La reazione di alcuni utenti del web

La rimozione del follow di Sophie a Basciano non è passata inosservata. Su Twitter, moltissimi utenti hanno commentato l'episodio: "Spero che riescano a risolvere, perché c'è di mezzo una neonata". Un altro utente ha chiesto con sarcasmo: "Ma i Basciagoni sono tornati a litigare ogni 2x3?".

Un utente ha fatto notare che potrebbe trattarsi di una trovata di marketing solo per catturare l'attenzione. Tra i vari commenti, c'è anche chi si è detto in ansia perché le parole della madre di Codegoni non lasciano ben sperare: "Potrebbe essere successo qualcosa di grave".

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, la coppia era solita avere delle discussioni piuttosto accese. Lontano dai riflettori, però, Sophie e Alessandro erano riusciti a trovare un punto d'incontro tanto che un mese e mezzo fa sono diventati genitori della piccola Celine Blue.