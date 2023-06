Oriana Marzoli torna a Supervivientes. A differenza delle precedenti edizioni dell'Isola dei Famosi in versione iberica, l'influencer arriverà in Honduras con un ruolo inedito: sarà il "Fantasma del passato". In collegamento con il Reality Show, la 31enne ha rivelato di essere pronta a saltare dall'elicottero e fare la prova del "girarrosto".

L'annuncio di Oriana

Giovedì 8 giugno, Oriana Marzoli ha messo al corrente i suoi follower di una nuova esperienza lavorativa: l'influencer tornerà a Supervivientes in un ruolo del tutto inedito da quel passato.

In collegamento con il conduttore dell'Isola dei Famosi iberica, Oriana ha spiegato di essere molto felice di tornare in Honduras anche se solamente per 4 giorni: "Se salterò dall'elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto". La giovane ha rivelato che le piacciono molto le prove fisiche, al contrario non ama i mosquitos: "Ho dei brutti ricordi".

Il ruolo di Oriana Marzoli non sarà quello di naufraga, ma di "Fantasma del passato". Dunque, non avrà alcuna possibilità di gareggiare per vincere il programma ma al contrario si metterà in gioco per far ottenere delle ricompense ai concorrenti presenti in Honduras: insieme a lei ad affrontare l'avventura ci sarà anche un famoso ex naufrago del reality show in versione iberica.

Per chi non lo sapesse in passato, l'influencer venezuelana ha preso parte a Supervivientes in due diverse edizioni: nel 2014 e nel 2017.

'Oriele' è tornato il sereno

Nel frattempo, Oriana Marzoli è riuscita a ritrovare la serenità anche dal punto di vista sentimentale. Dopo lo screzio avuto con Daniele Dal Moro, i due hanno avuto modo di trovare un punto d'incontro.

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi - in edicola da mercoledì 7 giugno - l'influencer ha spiegato che quando stava tornando da Madrid ha deciso di andare a Verona anziché dirigersi a Milano: "Ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele". Nel momento in cui Daniele l'ha vista alla porta di casa è rimasto spiazzato, ma ha deciso di farla entrare e avere un chiarimento.

Dal canto suo, anche Dal Moro ha spiegato di fidarsi di Oriana: nella casa di Cinecittà era piuttosto restio, perché costretto a condividere lo spazio con persone che non aveva mai visto prima.

Venerdì 9 giugno, Oriana ha avuto un impegno di lavoro in una catena di negozi di Milano e mentre si trovava nel locale ha ricevuto una sorpresa: a sua insaputa, Daniele Dal Moro è andato al negozio. Ovviamente, Marzoli è rimasta spiazzata così come tutti i presenti all'evento. La coppia ha firmato autografi e fatto foto con i fan e successivamente ha lasciato il locale insieme.