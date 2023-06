In arrivo molte sorprese nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda prossimamente su Rete 4. Ariane finirà nuovamente in prigione e questa volta per lei saranno guai seri.

Nel frattempo, Rosalie farà una confessione che lascerà Michael senza parole: che cosa dovrà dirgli di così importante?

Tempesta d'amore nuove puntate: Ariane chiede a Erik la Bibbia

Nel dettaglio, le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Michael e Rosalie trascorreranno più tempo insieme. Proprio quando arriverà la proposta di un viaggio, Rosalie farà una confessione che spariglierà le carte in tavola.

Ariane sarà in carcere e questa volta non sarà semplice cavarsela. Potrà mai arrendersi e accettare di pagare per le sue malefatte? Ma certo che no. Erik andrà a farle visita in prigione per scoprire informazioni sui nuovi azionisti. Lei risponderà, ma ovviamente vorrà in cambio qualcosa: la sua preziosa Bibbia.

Peccato che Erik non immagini che la Bibbia faccia parte del folle piano di Ariane per evadere di prigione.

Ariane non assume l'antidoto e rischia la vita

Continuando con le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore, Constanze organizzerà una merenda all'aperto per Paul, con l'intenzione di sorprenderlo grazie a una romantica torta. Le cose non andranno però come previsto, perché qualcuno sbaglierà a decorare con la glassa la dedica sul dolce.

Nel mentre, Ariane inizierà a mettere in atto il suo piano: dopo aver assunto una pillola capace di provocarle un malore, verrà ricoverata in condizioni critiche. Per contrastare l'avvelenamento ed evadere, dovrà prendere un secondo medicinale ottenuto per vie traverse in ospedale.

Ma ecco il colpo di scena: Kalemberg non berrà l'antidoto, lasciandolo cadere a terra.

Tempesta d'amore, Ariane muore?

Mentre Ariane è ricoverata in condizioni critiche, Raphael verrà invitato ad andarsene da Michael, sconvolto dalla confessione di Rosalie.

La stessa Rosalie sarà spinta a lottare per la sua relazione e suggerirà dunque a Raphael di prendere le distanze da lei. Una richiesta che non verrà minimamente ascoltata, dato che Raphael continuerà a insistere sul fatto che siano destinati a restare insieme.

Nessuno sa che Ariane ha macchinato un piano per evadere, con l'aiuto inconsapevole di Erik. Ci si chiede come mai, al momento propizio, abbia lasciato cadere l'antidoto salvavita: dunque è questa la fine dell'era di Ariane?

Non resta che attendere le nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno prossimamente in onda su Rete 4. Si ricorda che gli episodi possono essere visti in replica accedendo al portale gratuito Mediaset Infinity.