L'appuntamento con Temptation Island 2023 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena. L'appuntamento con il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi, ritornerà in onda regolarmente questa estate in tv, dopo una stagione di stop.

Le riprese di questa nuova edizione sono già cominciate ma, per vedere in onda le nuove puntate in televisione, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Quando parte la nuova edizione di Temptation Island 2023 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Temptation Island 2023 rivelano che le registrazioni di questa stagione andranno avanti per tutto il mese di giugno.

Le coppie che sono state scelte dagli autori si metteranno in gioco per testare la validità dei loro sentimenti e capire se quello che provano è vero amore oppure no.

Per vedere in onda le nuove puntate del reality show delle tentazioni su Canale 5, però, bisognerà attendere lunedì 26 giugno: è questa la data scelta per la messa in onda della prima puntata di quest'anno.

Incredibili colpi di scena', il retroscena su cosa sta succedendo a Temptation Island 2023

Intanto, però, emergono già i primi retroscena su quanto starebbe succedendo nel villaggio delle tentazioni che anche quest'anno si trova in Sardegna.

"Temptation Island riserverà incredibili colpi di scena", scrive il settimanale Mio, in merito a quello che sta accadendo in queste ore nel reality show.

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli specifici su questi colpi di scena anche se un indizio è stato recentemente fornito dall'autrice Raffaella Mennoia, anche lei impegnata in Sardegna con le riprese del reality show delle tentazioni.

Raffaella Mennoia lancia un indizio sulle registrazioni di Temptation 2023

"Credete nel colpo di fulmine?", ha chiesto l'autrice ai fan social che la seguono su Instagram, quasi come se avesse voluto lanciare uno spoiler su quanto sta succedendo in queste ore nel villaggio di Temptation Island.

In attesa di vedere all'opera le coppie sconosciute di questa attesissima nuova edizione, gli spettatori sono curiosi di scoprire anche chi saranno i tentatori che si metteranno in gioco quest'anno.

Nel cast potrebbe esserci spazio per la presenza di diversi volti provenienti dal mondo di Uomini e donne: ex corteggiatori della trasmissione di Maria De Filippi potrebbero essere scelti per questa nuova edizione del reality.

Tra i nomi che erano emersi in questi giorni, figura quello di Daniele Schiavon, tra i pretendenti apparsi nel cast del trono classico in una delle passate stagioni del talk show dei sentimenti Mediaset.