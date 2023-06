Lunedì 26 giugno, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2023. Tra le coppie finite al centro delle polemiche ci sono Federico e Ale: lui in un video ha riferito di non essere più attratto dalla fidanzata. Inoltre, nel vederla flirtare con uno dei tentatori, si è detto sollevato in quanto non ha nutrito alcuna gelosia.

Federico umilia Ale

Ale ha scritto a Temptation Island perché vorrebbe maggiori sicurezze dal fidanzato, ma quest'ultimo non sembra disposto a esaudire le sue richieste.

Nel villaggio dei fidanzati, Federico ha detto di non essere più attratto dalla compagna al punto da non avere più stimoli neanche nella sfera intima.

Secondo lui, la fidanzata è innamorata persa di lui tanto che, quando i due si trovano a parlare di sentimenti, lui spesso cerca di cambiare di discorso. Il giovane non è mai stato chiaro con la fidanzata per paura di farla soffrire. In occasione del primo falò dei ragazzi, Filippo Bisciglia ha mostrato un video a Federico: Ale ha flirtato con Lollo e i due sono apparsi piuttosto complici. Federico è apparso impassibile e parlando con il conduttore di Temptation Island ha quasi esultato: "Non me l'aspettavo, ma penso che un video del genere mi ha fatto quasi sentire sollevato. Non mi ha preso nessuna gelosia". Secondo lui, la fidanzata potrebbe avere agito in quel modo, solamente per farlo ingelosire.

Ale in lacrime

Di fronte alle parole di Federico, Ale è scoppiata a piangere e parlando con le altre ragazze si è domandata cosa sia venuta a fare se il fidanzato è sicuro di non amarla. Rammaricata per le dichiarazioni di Federico, Ale ha affermato: "Dovrei mollarlo e farmi la mia vita".

Infine la ragazza non ha gradito le continue risate del fidanzato mentre descriveva il loro rapporto e ha ribadito di non essere più disposta a soffrire per chi non la merita.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, moltissimi utenti hanno commentato la coppia formata da Federico e Ale. Un utente ha affermato: "Lui non sopporta la fidanzata, è palese". Un altro utente ha fatto notare la reazione glaciale del ragazzo nel vedere Ale flirtare con uno dei tentatori. Secondo il punto di vista di un telespettatore, la ragazza dovrebbe lasciare andare un uomo che non è interessato a lei.

Un altro utente invece è rimasto spiazzato dai commenti offensivi pronunciati da Federico nei confronti della 30enne: "Non può umiliarla così".

Tra i vari commenti, c'è chi si è augurato che Ale, al termine del programma, lasci Temptation Island da single e chi ha sostenuto che la donna avrebbe dovuto chiudere prima la relazione visto che lui non è interessato a lei.