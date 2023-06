Continuano a trapelare indiscrezioni sull'edizione di Temptation Island che debutterà in tv lunedì 26 giugno. Poche ore fa sono iniziate le registrazioni in Sardegna, e Alessandro Rosica ha già saputo che Gianluca Costantino sarebbe stato escluso dal cast per aver spoilerato la sua partecipazione. Uno dei single già noti al pubblico, invece, sarebbe Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e donne.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Il rumor sull'esclusione di Gianluca Costantino da Temptation Island, non è l'unico che sta circolando in rete nelle ultime ore.

Tramite il suo profilo Instagram, infatti, Alessandro Rosica ha svelato il nome di un altro tentatore che i telespettatori conoscono già in quanto ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Stando all'indiscrezione che l'esperto di Gossip ha dato con una Stories il 9 giugno, uno dei single del reality-show sarebbe Daniele Schiavon. Il giovane è noto soprattutto per essere stato uno degli spasimanti di Giulia Quattrociocche, tronista di una vecchia edizione del dating-show condotto da Maria De Filippi.

I due si sono frequentati per un breve periodo davanti alle telecamere e poi, resisi conto che tra loro era scoccata la scintilla, si sono scelti e hanno lasciato insieme lo studio.

La relazione tra i romani, però, è durata poco e di entrambi si sono perse le tracce dopo la rottura.

Il ritorno in tv a Temptation Island

Per un ex gieffino che sarebbe stato estromesso dal cast di Temptation Island per aver spoilerato la sua partecipazione a influencer come Deianira Marzano e Alessandro Rosica, un ex corteggiatore di Uomini e Donne starebbe già animando le nuove puntate del reality-show.

Lo scorso 8 giugno, infatti, sono cominciate le riprese dell'edizione che sarà trasmessa in tv a partire da lunedì 26: quando il format debutterà su Canale 5 con il suo primo appuntamento, le registrazioni dovrebbero essere verso la fine (dureranno 21 giorni esatti, come prevede il regolamento del programma).

Al momento non si conoscono i nomi di altri single già noti e neppure quelli dei componenti delle coppie che proprio ieri hanno iniziato il viaggio nei sentimenti in due diversi villaggi della Sardegna.

Conto alla rovescia per Temptation Island 2023

Pare che quest'anno le coppie di Temptation Island 2023 saranno tutte Nip: dopo aver testato varie formule (sia la Vip che la mista), gli addetti ai lavori avrebbero deciso di puntare esclusivamente su persone comuni e sulle storie che hanno da raccontare al pubblico.

La decima edizione del reality estivo di Canale 5, dunque, dovrebbe durare circa sei settimane: sarebbero proprio sei le puntate previste, con la possibilità di realizzare quella sul "mese dopo" per aggiornare i curiosi su cosa è accaduto al rientro a casa tra tutti i protagonisti del cast.

Il conduttore sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, confermatissimo alla guida del racconto del viaggio nei sentimenti dei 12/14 concorrenti che si sono presentati ai casting per cercare di risolvere i loro problemi di coppia.

Alla fine delle riprese (quindi allo scadere dei 21 giorni previsti dal regolamento della trasmissione), tutti i fidanzati dovranno partecipare a un falò di confronto definitivo: il presentatore chiederà a ognuno di loro se intendono rimanere insieme oppure se preferiscono lasciarsi dopo aver capito di non essere fatto l'uno per l'altra.

Nei prossimi giorni, infine, sui social network dovrebbero essere caricati i video che i protagonisti di Temptation 2023 hanno girato prima di partire per la Sardegna, dove sono già in corso le registrazioni.