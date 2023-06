Isabella Recalcati è la fidanzata di Manu ed è una delle protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. La 27enne abita a Milano e lavora nel campo del marketing. Isabella é finita subito al centro delle polemiche dopo che Manu l'ha accusata di sminuirlo di continuo. Lui, infatti, fa il tramviere e pare che Isabella non ritenga questo un vero lavoro. Di seguito qualche curiosità in più su Isabella.

Isabella Recalcati sta già facendo discutere a Temptation

Isabella Recalcati e il suo fidanzato Manuel Marascio, detto Manu, sono una delle sette coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island.

La coppia, sin dalla prima puntata, ha mostrato di essere in crisi profonda, tanto che Isabella ha già richiesto un falò immediato di confronto al fidanzato. Motivo della richiesta, alcune dichiarazioni di Manu che hanno infastidito parecchio Isabella. A detta di Manu, lei penserebbe solo ai soldi e alla carriera, sminuendolo di continuo. Sui social la ragazza è stata definita come una snob e molti si sono schierati dalla parte di Manu. Il ragazzo ha fatto intendere che la sua fidanzata vorrebbe vivere negli agi e nel lusso. Cosa che lui, con il suo lavoro di tramviere, non può certo permettersi di garantirle.

Isabella lavora nel marketing ed é laureata

A fronte di quanto emerso nella prima puntata di Temptation Island, il pubblico si è chiesto quale lavoro faccia Isabella.

Sbirciando in rete, si è scoperto che lavora nel settore marketing e della comunicazione per alcune aziende. Si é laureata nel 2021 alla IULM in relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa. Sbriciando il suo profilo Linkedin, si é scoperto che nel 2019 é entrata nella squadra che gestisce lo showroom di Vivienne Westwood a Milano.

Incarico che ha ricoperto per un solo mese. Sempre nel 2019, Isabella ha fatto parte anche dello staff di una società milanese che si occupa di fornire modelle, hostess e interpreti per eventi di moda e musica. Tra i suoi impeghi anche quello che l'ha vista come junior media manager per una società di consulenza che realizza campagne pubblicitarie per alcuni brand famosi, tra i quali Superga, Giorgio Armani e Chiara Ferragni.

Segnalazione su Manu e Isabella: lei vuole solo apparire in Tv

Isabella ha sempre vissuto al centro di Milano e non intende privarsi dei comfort a cui é abituata. Per questo lei e Manu non sono riusciti ancora a trovare un punto di incontro. Come accennato, la 27enne milanese ha chiesto un confronto con il fidanzato già nella prima puntata di Temptation Island. Solo in apertura della seconda puntata, il pubblico scoprirà se Manu avrà accettato di incontrala oppure no. Nel frattempo, sui social, sono già arrivate alcune segnalazioni su questa coppia. In particolare, una coppia che avrebbe fatto il provino con loro, ha dichiarato che sarebbe stata Isabella a scrivere a Temptation spacciandosi per Manu. Lo avrebbe fatto solo per apparire in Tv.