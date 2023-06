Le nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 saranno ricche di emozioni per i protagonisti. Le anticipazioni di lunedì 12 giugno annunciano che per l'amore tormentato tra Zuleyha e Yilmaz sembrerà non esserci più speranza. La donna, infatti, scriverà ad Akkaya una lettera chiedendogli di starle lontano e lui deciderà di ricominciare una nuova vita a Istanbul con Mujgan e il suo bambino. Nel frattempo, le cose si metteranno male per Julide che verrà sospesa a causa di alcune banconote trovate nel suo appartamento che faranno pensare a una corruzione.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha decisa a chiudere per sempre con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 12 giugno raccontano che Zuleyha rifletterà molto sulle dure reazioni di Demir. Per proteggere i suoi bambini da ulteriori traumi dovuti alla rabbia di suo marito, Zuleyha prenderà una decisione inaspettata e drastica. Ci sarà un ultimo e commovente incontro con Yilmaz, in cui la donna gli chiederà di non andare più a trovarla in carcere. "Ti prego non venire più, il nostro destino è già scritto", dirà Zuleyha a Yilmaz che non potrà credere alle sue parole. L'uomo proverà a farle cambiare idea, ma la signora Altun resterà ferma sulle sue decisioni e gli spiegherà che pur amandolo molto non potrebbe mai rinunciare ai suoi figli per lui.

Anticipazioni puntata di lunedì 12 giugno: Yilmaz ferito dalla decisione di Zuleyha

La puntata di lunedì 12 giugno vedrà protagonisti Yilmaz e Zuleyha che si diranno addio in carcere. Il marito di Mujgan non si arrenderà e nonostante le richieste di Zuleyha si presenterà di nuovo all'istituto penitenziario. Questa volta, però, le guardie gli diranno che la donna non vuole vederlo e che gli ha lasciato una lettera.

Yilmaz avrà il cuore spezzato nel leggere le parole della donna che ama e che lo respinge per amore dei figli che per lei sono al di sopra di tutti. Dopo che avrà letto la lettera di Zuleyha che gli chiederà di occuparsi di sua moglie e suo figlio, Yilmaz deciderà di voltare pagina.

Julide sarà rimossa dal suo incarico per sospetta corruzione

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz sarà deluso e profondamente ferito dalle parole di Zuleyha. Visto che il suo amore non ha più speranze, Akkaya ascolterà il consiglio della donna e sarà proiettato verso un futuro con Mujgan. Yilmaz informerà Fekeli di aver deciso di trasferirsi a Istanbul con sua moglie e il piccolo Kerem Ali per ricominciare una nuova vita lontano da tutto. Ali Rahmet appoggerà la decisione del suo figlioccio, considerandola una scelta saggia. Nel frattempo, ci saranno dei problemi per Julide che verrà sospesa dall'incarico di procuratore. Nel suo appartamento, infatti, saranno trovare delle banconote che faranno pensare ad un caso di corruzione,