Continuano le avventure di Terra Amara anche nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 giugno. Come di consuetudine la soap andrà in onda subito dopo l'appuntamento con Beautiful, per poi passare la linea a La Promessa.

Sarà una settimana a dir poco complicata per la famiglia Yaman visto che, con Zuleyha in prigione, Demir affiderà i propri figli a degli estranei che vivono lontano da Cukurova. Il gesto arriverà alle orecchie della madre dei due bambini.

Julide, intanto, si vedrà privata del ruolo di procuratore in seguito ad alcuni ritrovamenti all'interno del suo appartamento.

Intanto a casa Yaman voleranno le urla fra un furibondo Demir e la madre Hunkar, la quale non approverà il gesto del figlio. Nel frattempo un attentato minaccerà le vite di Fekeli e Cetin.

Terra amara trama 13 giugno: Julide rimossa dal ruolo di procuratore

Battuta d'arresto per Julide, la quale si vedrà togliere l'incarico di procuratore. Tutto avrà inizio quando, nel giro di una perquisizione degli inquirenti all'interno della sua abitazione, verranno rinvenute alcune banconote che la collegheranno alla corruzione.

Nel frattempo Demir farà una scoperta riguardo la madre Hunkar e non la prenderà per niente bene. L'erede degli Yaman sarà informato che la donna ha portato i suoi nipotini a incontrare Zuleyha in carcere, nonostante la sua minacciosa raccomandazione.

Così, in preda alla furia, Demir porterà via Adnan e Leyla.

La scena non passerà inosservata agli occhi di Sermin che, a prescindere dalle raccomandazioni di Hunkar, si affretterà a precipitarsi in prigione da Zuleyha per metterla al corrente dell'accaduto.

Anticipazione Terra amara del 14 giugno: Fekeli e Cetin al centro di un attentato

Nell'appuntamento di mercoledì 14 giugno di Terra Amara, Hunkar farà tutto il possibile per far rinsavire il figlio e spingerlo a riportare Leyla e Adnan a casa. Ogni parola di Hunkar sembrerà cadere nel vuoto in quanto Demir preferirà di gran lunga lasciare i propri figli alle cure di estranei, piuttosto che rendersi conto del suo gesto.

In seguito a una violenta discussione, in cui voleranno delle urla, la piccola Uzum si spaventerà.

Spazio anche a un attentato nelle prossime vicende della soap opera turca. Secondo le anticipazioni Fekeli e Cetin finiranno al centro del dramma, ma per loro fortuna avranno salva la vita grazie a un miracolo. In seguito all'attentato subito, Fekeli chiederà a Cetin di mantenere il riserbo sull'accaduto, senza informare Yilmaz.