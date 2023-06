Per recuperare gli episodi non andati in onda nei giorni scorsi, domenica 18 giugno verranno trasmesse tre puntate della soap opera turca Terra Amara, dalle ore 15.05 alle 16.45 circa. Lo sceneggiato andrà poi in onda regolarmente anche lunedì 19 giugno.

Nelle prossime puntate Zuleyha sarà ricoverata in ospedale in seguito a un malore e Hatip punterà il dito contro Demir, accusato di averla avvelenata. La situazione cambierà quando anche altre prigioniere si sentiranno male. Demir, intanto, sarà impegnato a convincere la piccola Uzum a tacere sulla donna che ha visto a Sermin.

Spazio anche alla vicenda che ha investito Julide, quella della corruzione. La donna vorrà dimettersi, ma grazie a Sabahattin la sua reputazione sarà riabilitata. Intanto Behice vorrà spingere sua nipote Mujgan a lasciare Cukurova.

Anticipazioni Terra amara domenica 18 giugno

Demir si ritroverà a trascorrere qualche ora in spensieratezza, insieme alla piccola Uzum la quale lo ha involontariamente seguito a Mersin, luogo in cui l’uomo ha affidato i suoi figli a una misteriosa donna. Per evitare che la bimba riveli dove si trovano Adnan e Leyla, Demir le chiederà di mantenere il segreto.

In carcere, Zuleyha si sentirà improvvisamente male e sarà ricoverata urgentemente in ospedale. Questa notizia non tarderà ad arrivare alle orecchie di Yilmaz e Fekeli e ad informarli sarà Hatip.

Quest’ultimo insinuerà che Demir abbia tentato di avvelenare la moglie.

Terra amara spoiler, Behice vuole che Mujgan torni a Istanbul

Behice cercherà di spingere la nipote a tornarsene a Istanbul da sola, lasciandosi alle spalle tutto ciò che ha passato da quando si è stabilita a Cukurova per stare con Yilmaz. La dottoressa Mujgan non darà ascolto al consiglio della zia, perché è determinata a riconquistare il marito.

Intanto Sermin non cesserà di tessere intrighi alle spalle di Julide, la quale si è vista sospesa dal suo ruolo di procuratore in quanto accusata di corruzione. La donna avrà intenzione di rassegnare le dimissioni, ma ci penserà Sabahattin a farle cambiare idea, investigando sulle accuse ricevute.

Terra amara, trama lunedì 19 giugno: Sabahattin inchioda Sermin

Hatip continuerà a spargere in giro la voce sul fatto che Demir abbia attentato alla vita della moglie tramite avvelenamento, ma la situazione prenderà un’altra piega quando si ammaleranno anche altre prigioniere. Sarà così che i medici capiranno che si tratta di un’intossicazione.

Nel frattempo, Hunkar farà a pezzi il filmato di Mujgan, quello in cui si intravedono Zuleyha e Yilmaz parlare. Così facendo si sbarazzerà di un’importante prova che avrebbe potuto condannare Altun.

Infine, Sabahattin arriverà a scoprire la verità, costringendo Sermin a confessare in procura: sarà così che Julide tornerà a ricoprire il ruolo di procuratore.