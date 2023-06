Terra amara prosegue con nuovi ed emozionanti appuntamenti su Canale 5 e nella settimana dal 5 all'11 giugno in primo piano ci saranno Zuleyha e Mujgan. La moglie di Demir affronterà il carcere, mentre Mujgan sarà disperata per il divorzio da Yilmaz e tenterà il suicidio. Il signor Yaman uscirà dal coma, ma quando andrà a deporre in tribunale peggiorerà la posizione di sua moglie scatenando l'ira di Yilmaz. Lo scontro tra i due uomini interromperà l'udienza e li farà finire in carcere.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Yilmaz si scontreranno in tribunale

Le anticipazioni di Terra Amara dal 5 all'11 giugno raccontano che per Zuleyha non sarà affatto facile affrontare il carcere. La donna subirà diverse angherie da parte delle altre detenute e il suo futuro sarà nelle mani di Demir. Soltanto lui, infatti, con una dichiarazione potrebbe attenuare la pena di sua moglie, ma una volta uscito dal coma non vorrà saperne. Hunkar farà di tutto per convincere suo figlio ad aiutare Zuleyha, ma lui in tribunale preferirà mettere in difficoltà la donna vanificando tutti gli sforzi degli avvocati difensori. Demir ribadirà il suo grande amore per sua moglie, ma chiederà per lei il massimo della pena.

Questo farà infuriare Yilmaz che non esiterà ad affrontare Yaman nel corso del processo.

Anticipazioni settimana 5-11 giugno: Behice salverà la vita di Mujgan

Nelle puntate di Terra amara dal 5 all'11 giugno ci sarà un durissimo scontro tra Demir e Yilmaz e per questo sarà interrotta l'udienza. I due uomini finiranno in carcere a causa del loro comportamento.

Le cose non andranno meglio per Mujgan che dopo la richiesta di divorzio da parte di Yilmaz si sentirà senza speranze. La donna chiederà a Behice di portare il piccolo Kerem Ali da suo padre, quando resterà da sola in casa scriverà un'ultima lettera all'uomo che ama. Mujgan riverserà in quelle righe tutta la sua disperazione e poi tenterà di togliersi la vita.

Entrata nella vasca da bagno, la nipote di Behice si procurerà delle profonde ferite ai polsi e si lascerà andare.

Mujgan molto fragile, potrà contare solo sulla zia

Le anticipazioni di Terra amara dal 5 all'11 giugno rivelano che Behice dimenticherà il biberon per Kerem Ali e sarà costretta a tornare a casa. Grazie a questo contrattempo, la donna troverà la lettera di Mujgan e capirà le intenzioni di sua nipote. Behice vedrà Mujgan priva di sensi e le presterà soccorso prima di portarla urgentemente in ospedale. Quando si riprenderà, la dottoressa chiederà subito di Yilmaz, ma sua zia non le dirà che suo marito si trova in tribunale per sostenere Zuleyha. La fragilità di Mujgan sarà sempre più evidente e Behice si prenderà cura di lei.