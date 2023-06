Le anticipazioni di Terra amara della puntata di venerdì 8 giugno rivelano che a casa Akkaya non ci sarà pace e dopo aver chiesto il divorzio da Mujgan, Yilmaz non avrà intenzione di dare una seconda possibilità a sua moglie nonostante le sue suppliche. Disperata, la dottoressa scriverà una lettera di addio e tenterà di togliersi la vita. Nel frattempo, ci sarà molta tensione all'udienza che vede imputata Zuleyha. Solo Demir potrebbe alleggerire la sua posizione con una testimonianza e l'uomo arriverà con un po' di ritardo. Il destino della protagonista sarà letteralmente nelle mani di suo marito.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz chiuderà per sempre con Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nella puntata che andrà in onda venerdì 8 giugno in primo piano ci sarà la forte crisi tra Mujgan e Yilmaz. Quest'ultimo chiederà il divorzio a sua moglie che lo supplicherà in tutti i modi di ripensarci. La dottoressa ammetterà i suoi errori e pregherà Yilmaz di darle un'altra possibilità per permetterle di rimediare.

Mujgan sarà decisa a tornare la donna che era all'inizio della loro storia d'amore, ma Yilmaz sarà molto duro con lei. L'uomo non avrà intenzione di tornare sui suoi passi e ribadirà a sua moglie che il loro matrimonio è finito per sempre. Dopo l'ennesimo tentativo di Mujgan, Yilmaz la prenderà per un braccio e la spingerà fuori dalla porta: questo gesto toglierà ogni speranza alla donna.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan disperata per la fine del suo matrimonio

La puntata di Terra amara in onda venerdì 8 giugno vedrà protagonista Mujgan che si sentirà disperata dopo che Yilmaz non avrà alcuna pietà per lei. Al suo ritorno a casa, la dottoressa proverà a non far trasparire il suo dolore e chiederà a Behice di portare Kerem Ali da Yilmaz, sperando di addolcirlo.

La zia penserà che sia una buona idea e andrà via con il bambino, lasciando Mujgan sola in casa.

La dottoressa scriverà una lettera di addio destinata a Yilmaz in cui parlerà a suo marito del suo stato d'animo e dell'amore che prova per lui che l'ha portata quasi alla follia. "Il mio amore per te mi ha accecato", scriverà Mujgan tra le lacrime, assicurando che non commetterà altri errori.

Dopo aver scritto la lettera, la dottoressa si ferirà i polsi e si immergerà nella vasca, decisa a farla finita.

Tensione all'udienza di Zuleyha: Demir chiamato a testimoniare potrebbe cambiare tutto

Le anticipazioni della puntata di Terra amara che andrà in onda venerdì 8 giugno rivelano che Zuleyha sarà in ansia per il suo futuro. Gli avvocati daranno buone possibilità alla donna, perché Demir si è ripreso, anche se la testimonianza dell'uomo sarà fondamentale.

Yaman con la sua deposizione potrebbe scagionare sua moglie, ma tarderà ad arrivare. All'udienza, dopo minuti di tensione, arriverà Demir e il destino di Zuleyha sarà ancora una volta nelle sue mani.