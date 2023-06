Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Yilmaz e Zuleyha.

I due, ormai rassegnati al fatto che non potranno vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, si ritroveranno a dover fare i conti con una resa dei conti che si preannuncia scoppiettante e ricca di emozioni.

Per la donna arriverà il momento di uscire allo scoperto e confessare la verità sul piccolo Adnan.

Mujgan spara contro Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che dopo essere uscita dal carcere, per l'accusa di aver cercato di uccidere il marito, Zuleyha si ritroverà a fare i conti con una brutta sorpresa.

La donna dovrà affrontare l'ira di Mujgan, la quale nutrirà un profondo desiderio di vendetta nei confronti della persona che considera l'artefice della sua infelicità e della fine del suo rapporto con Yilmaz.

Per questo motivo la dottoressa non si farà problemi ad aprire il fuoco contro la rivale: ancora una volta Zuleyha si ritroverà in un letto di ospedale.

Yilmaz scopre la verità sul piccolo Adnan: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni della soap turca rivelano che il quadro clinico della donna non sarà dei migliori e desterà non poche preoccupazioni.

Zuleyha verrà sottoposta a un delicato intervento, che per fortuna andrà nel migliore dei modi, ma tale evento permetterà alla donna di capire che non può andare avanti con le bugie ai danni dell'uomo che ama profondamente.

In questi anni infatti Zuleyha non è stata sincera al 100% con Yilmaz e non lo ha mai messo al corrente della verità sul piccolo Adnan.

Per il ricco imprenditore arriverà il momento di scoprire come stanno le cose e finalmente scoprirà la verità sul bambino.

Zuleyha trema e teme Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Gli spoiler delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha sentirà il bisogno di liberarsi di questo peso e per la prima volta confesserà a Yilmaz che Adnan è suo figlio.

Un duro colpo per l'uomo, che resterà scioccato e in un primo momento avrà una dura reazione nei confronti della donna.

Yilmaz, sconvolto dalla notizia appena appresa, si scaglierà contro Zuleyha accusandola di averlo ingannato, tenendolo all'oscuro di una verità a dir poco fondamentale per la sua vita.

La reazione dura dell'uomo finirà per far tremare Zuleyha: quest'ultima arriverà a temere che Yilmaz possa arrivare a toglierle il figlio e comportarsi come ha fatto Demir in passato.