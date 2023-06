Durante il finale di Terra Amara ad appassionare sarà soprattutto il futuro dei giovani della serie, tra cui Adnan e Leyla. I primi anni della loro vita non sono stati per niente facili, ma in futuro avranno modo di riscattarsi. Entrambi avranno una carriera scintillante e riusciranno a raggiungere importanti traguardi a livello personale. Leyla, per esempio, si sposerà e diventerà madre di un bambino.

La vita di Züleyha dopo la morte di Hakan

Züleyha raggiungerà un po' di serenità solo dopo la morte di Hakan, che le farà da scudo e le impedirà di morire per mano di Betül.

Questa vicenda tragica andrà concludere la prima fase della vita della donna a Çukurova, costellata di tanti dolori e poche gioie.

L'allontanamento da Yilmaz, il matrimonio forzato con Demir e il vivere una vita senza amore, sono questi solo alcuni degli ostacoli che ha dovuto superare la giovane da quando ha lasciato Istanbul. Dopo tanto tempo, però, avrà modo di vivere anche lei i suoi attimi di serenità.

Il futuro dei figli di Züleyha

Züleyha non lascerà Çukurova e continuerà a vivere a Villa Yaman. Lo farà per amore dei suoi figli, Adnan e Leyla, e della nonnina Azize, che vivrà fino alla veneranda età di 109 anni. Altun dirà basta all'amore e dedicherà il suo tempo non solo alla Holding Yaman, ma anche al bene delle famiglie più povere di Çukurova.

I suoi figli cresceranno e intraprenderanno strade diverse, lasciando la Turchia per accingersi a compiere il proprio percorso di studi universitario in Europa.

Leyla si sposa e diventa mamma

Leyla seguirà le orme del padre Demir e andrà a studiare Ingegneria meccanica a Berlino. Qui, oltre a laurearsi, avrà modo di conoscere l'amore della sua vita, Mustafa Ağa.

Una volta tornati in Turchia lei deciderà di prendere in mano le redini dell'azienda Yaman, facendo crescere la holding in maniera: diventarà una delle più importanti di tutta la Turchia.

Leyla deciderà di sposare Mustafa e insieme avranno un bambino che la giovane, in onore del padre, chiamerà Demir.

Adnan racconta la vita della madre in un film

Adnan, invece, vorrà diventare regista, così si trasferirà in Inghilterra per studiare cinema. Anche lui rientrerà in Turchia per realizzare la sua produzione più importante. Grazie anche ai racconti della nonnina Azize, vorrà narrare in un film la difficile vita della madre.

Chiamerà la pellicola Bir Zamanlar Çukurova (come il titolo originale della serie Terra amara, ndr), con la quale riuscirà a raggiungere forse uno dei traguardi più importanti della sua vita. Il film, infatti, verrà presentato al Festival internazionale del cinema di Berlino.