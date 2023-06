Le anticipazioni turche riguardanti le prossime puntate di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per la scoperta delle verità legate al caso del piccolo Adnan.

Per tutto questo tempo, infatti, la protagonista Zuleyha ha taciuto la verità sul conto di suo figlio, presentato come figlio legittimo di Demir.

Questa, però, non è la verità dei fatti e nel corso degli appuntamenti della terza stagione, Yilmaz si ritroverà a scoprire come stanno davvero le cose.

Yilmaz scopre la verità sul piccolo Adnan: anticipazioni turche Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche riguardanti le prossime puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha si ritroverà per l'ennesima volta in serio pericolo di vita e, dopo essere finita in ospedale, si renderà conto di non poter continuare ad ingannare il suo amato Yilmaz.

La donna, infatti, capirà che l'uomo deve essere informato su come stanno realmente le cose e deve sapere la verità sul piccolo Adnan.

Sì, perché quel bambino che fino ad oggi ha presentato come il figlio di Demir, in realtà è frutto dell'amore tra la donna e Yilmaz.

E così, gli spoiler delle prossime puntate della soap opera turca di Canale 5, rivelano che Zuleyha deciderà di farsi forza e uscire allo scoperto.

Yilmaz furioso dopo le bugie di Zuleyha sul figlio: Terra amara anticipazioni turche

La donna convocherà Yilmaz in ospedale e, in questa circostanza, il ricco imprenditore scoprirà tutta la verità su suo figlio Adnan.

Un vero e proprio colpo di scena spiazzante e inaspettato per Yilmaz, che resterà a dir poco pietrificato da questa notizi, destinata a cambiare per sempre la sua vita.

Di punto in bianco, infatti, l'uomo scoprirà di essere padre di un altro bambino (oltre a quello che ha avuto con Mujgan) e non sarà per niente tenero nei confronti di Zuleyha.

Yilmaz, infatti, nonostante la delicata situazione che sta vivendo la donna, la accuserà di avergli negato la possibilità di fare il padre e di poter stare insieme al suo bambino per tutto questo tempo.

Zuleyha trema dopo la furia di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Una menzogna che la donna potrebbe pagare caro dato che, nel corso delle prossime puntate della soap opera Terra amara, Yilmaz potrebbe vendicarsi e compiere gesti affrettati.

E, in seguito alla sua confessione, Zuleyha inizierà a tremare: la donna si renderà conto che, da questo momento in poi, potrebbe succedere di tutto e Yilmaz potrebbe affrontare Demir per ribadire il fatto di essere lui il vero padre di Adnan.

Come andrà a finire questa intricata vicenda? Yilmaz si mostrerà sul piede di guerra anche nei confronti della sua amata? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.