Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame turche di Terra amara evidenziano che Demir e Mujgan, stanchi delle continue lotte coi loro coniugi, decideranno di concedere il divorzio rispettivamente a Zuleyha e Yilmaz. Altun e Akkaya, intanto, si trasferiranno assieme in un'altra casa, ma qualche giorno dopo il loro insediamento nell'abitazione Kerem Alì cadrà dal divano e verrà portato in ospedale dopo aver battuto la testa. Avvertito prontamente dell'accaduto, Yilmaz si precipiterà in fretta e furia per raggiungere la clinica dov'è ricoverato il figlio, ma perderà il controllo dell'automobile restando gravemente ferito.

Incidente che porterà Akkaya a perdere la vita ma, pochi istanti prima del tragico epilogo, l'uomo giurerà amore eterno alla sua amata Zuleyha.

Demir e Mujgan concederanno il divorzio a Zuleyha e Yilmaz

Le anticipazioni turche della soap opera raccontano che le continue diatribe coniugali, le quali parranno non accennare a placarsi, faranno optare Demir e Mujgan per concedere finalmente il divorzio rispettivamente a Zuleyha e Yilmaz.

Toltisi entrambi tali zavorre matrimoniali, Akkaya e Altun decideranno di trasferirsi in un altro appartamento consci del fatto che non avranno più motivo di fuggire da Cukurova per vivere il loro amore liberamente.

Kerem Alì cadrà dal divano sbattendo il capo e verrà portato prontamente in ospedale

Gli spoiler di Terra amara anticipano che a interrompere l'idillio amoroso di Zuleyha e Yilmaz ci penserà Mujgan ma, a differenza delle altre volte, sarà una disattenzione della dottoressa a scatenare un tragico effetto domino.

La giovane Hekimoglu, difatti, non porgerà la dovuta attenzione al figlio per qualche istante, attimi che saranno necessari per far sì che il piccolo Kerem Alì cada dal divano sbattendo forte la testa in terra.

Il bimbo verrà subito portato in clinica e, di conseguenza, Yilmaz sarà avvertito dell'evento, così l'uomo si metterà in auto per raggiungere prima possibile l'ospedale dov'è ricoverato Kerem Alì.

Yilmaz giurerà amore eterno a Zuleyha prima di morire

La corsa sfrenata di Yilmaz verso la clinica finirà in tragedia, in quanto quest'ultimo perderà il controllo del mezzo finendo in un burrone.

Le condizioni di Akkaya sembreranno disperate, tanto da spingere Mujgan a riappacificarsi in via definitiva con lo stesso, ma l'uomo avrà ben altro a cui pensare, ovvero manifesterà la voglia di parlare dapprima con Demir e poi con Zuleyha.

Yilmaz chiederà a Demir che, qualora dovesse morire, di occuparsi di Altun e dei suoi figli. Poco prima di esalare l'ultimo respiro, infine, Akkaya giurerà amore eterno alla sua amata Zuleyha.