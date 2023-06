Nelle prossime puntate di Terra Amara che verranno trasmesse su Canale 5 la cittadina di Cukurova saluterà dei personaggi chiave e che hanno fatto la sua storia. Tra questi ci sarà Yilmaz, che spezzerà il cuore di Zuleyha proprio quando aveva la possibilità di vivere il suo amore con lui.

Tuttavia, la morte di Yilmaz in Terra amara non sarà la sola. A perdere la vita sarà anche Hunkar e, ironia della sorte, anch'essa avverrà nel momento in cui avrebbe potuto vivere serenamente accanto a Fekeli. Dietro la scomparsa di Hunkar ci sarà Behice, che la farà fuori dopo che verrà messa sotto scatto.

Terra amara, il vero passato di Behice viene alla luce

Come raccontano le anticipazioni, Hunkar verrà a sapere che Behice ha nascosto a tutti il suo vero passato. Dopo averle dato appuntamento in un luogo isolato per parlarle, la madre di Demir firmerà la sua condanna.

La saggia Hunkar temerà che Ali Rahmet possa essere in pericolo e così proverà a fermare Behice prima che sia troppo tardi, ma non ci riuscirà.

Alla villa, Demir inizierà a preoccuparsi non vedendo Hunkar rientrare al calar della sera e così, temendo che le sia successo qualcosa, organizzerà una squadra di ricerca.

Hunkar muore in Terra amara

Continuando con le anticipazioni della soap opera riferite alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, vedremo l'ultimo incontro tra Behice e Hunkar, che ha scoperto il suo passato.

Hunkar è riuscita a venire a conoscenza del passato di Behice tramite un investigatore privato. Una volta che sarà davanti a lei, non esiterà a farle presente che la denuncerà alle autorità: “Hai ucciso tutti i tuoi mariti per avere la loro eredità. È questo il tuo piano da mettere in atto con Ali Rahmet?".

Preoccupata per la concreta possibilità di finire in prigione, ecco che Behice porrà fine alla vita di Hunkar.

Anticipazioni di Terra amara: Mujgan sospetta di Behice

Gli spoiler della soap svelano poi che Behice se la darà a gambe, sperando che nessuno l'abbia vista. In effetti sarà così, perché Demir non sospetterà minimamente di lei dopo che avrà trovato la povera madre esanime tra i cespugli.

Ad avere dei forti sospetti sul conto di Behice sarà Mujgan, che inizierà a collegare le tessere del puzzle.

Nel frattempo, anche Fekeli verrà a sapere del decesso di Hunkar, con la quale aveva progettato dopo tanto tempo e tante rinunce il loro matrimonio.

Fekeli non potrà fare altro che piangere sul suo corpo e salutare per sempre l'amata Hunkar.