Cambio programmazione per Terra Amara nel pomeriggio di domenica 2 luglio 2023. L'appuntamento con la soap opera è confermato nella fascia del daytime con una nuova puntata speciale "extra-large" ma, questa volta, cambierà l'orario di inizio e anche la durata complessiva.

Le nuove puntate della soap opera turca, infatti, toglieranno spazio alla messa in onda di Beautiful, la storica soap americana in onda dalle 14:00.

Cambio programmazione per Terra amara: la soap anticipa il 2 luglio

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara del 2 luglio 2023, prevede la messa in onda di una nuova puntata speciale nella fascia del daytime pomeridiano, ma in una fascia oraria diversa.

Il nuovo appuntamento con la soap turca, infatti, è in programma dalle 14:25 in poi, subito dopo un singolo appuntamento con la soap americana Beautiful.

E, questa settimana, la messa in onda della soap turca andrà in onda fino alle 16:45 circa: la puntata domenicale, quindi, non saluterà il suo pubblico alle 16:10 circa per lasciare spazio alle repliche della fiction Grande Hotel.

Confermata la messa in onda di Terra amara nel daytime feriale

Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la riproposizione della serie tv spagnola risulta cancellata dalla programmazione domenicale di Canale e ci sarà spazio per la messa in onda di un film sentimentale, che andrà avanti fino alle 18:45 circa, quando poi la linea passerà al quiz Caduta Libera.

Dal 3 luglio, invece, confermata la messa in onda delle nuove puntate di Terra amara nella fascia del primo pomeriggio, dalle 14:10 alle 14:45 circa come sempre in prima visione assoluta.

Spazio anche ai nuovi appuntamenti con La Promessa in attesa che, da metà luglio, debutti la nuova soap turca dal titolo My home my destiny con protagonista l'amatissima Demet Ozdemir.

Zuleyha si riprende, Hunkar protettiva: anticipazioni Terra amara del 2 luglio

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara previste domenica 2 luglio in tv? Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che Hunkar avrà modo di incontrare e vedere Sevda, la donna che per diverso tempo è stata l'amante segreta di suo marito.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha che, dopo aver attraversato uno dei periodi più difficili della sua vita, avrà finalmente modo di riprendersi e rimettersi in forma.

In questi nuovi appuntamenti con la soap opera turca, la donna uscirà dal coma e Hunkar correrà subito da lei per darle tutto il supporto necessario. La mamma di Demir le prometterà di essere al suo fianco e di aiutarla a riprendersi in mano le redini della sua vita, così da poter riabbracciare anche i suoi due amati bambini.