La soap opera turca Terra amara continua a non deludere il pubblico di Canale 5. Nelle puntate che verranno trasmesse il 15, 16, 17 e 18 giugno 2023 Zuleyha Altun finirà in ospedale per un presunto avvelenamento. Hatip coglierà l'occasione al volo per accusare Demir Yaman di aver provato ad avvelenare la moglie.

Spoiler Terra amara, del 15 giugno: Cetin mette al corrente Yilmaz di un attentato

Nella puntata in programma sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 15 giugno, Cetin vorrà dare una svolta alla sua vita, dopo aver rischiato di rimanere vittima di un attentato insieme a Fekeli.

Il ragazzo sarà intenzionato a trasferirsi a Istanbul con la famiglia, ma prima della partenza farà sapere a Yilmaz che il padrino è in pericolo.

Puntata del 16/06: Uzum svela il nascondiglio di Adnan e Leyla a Hunkar

Gli spoiler su ciò che succederà nell’episodio di venerdì 16 giugno segnalano che Demir, dopo aver raggiunto il posto in cui ha portato i figli Adnan e Leyla, troverà la piccola Uzum nascosta nella sua auto. Yaman passerà del tempo con la figlia adottiva di Saniye e Gaffur, e le chiederà di non svelare l’identità della donna che ha visto in compagnia dei figli. La piccola Uzum non rispetterà la promessa fatta al ricco imprenditore, dato che racconterà la verità alla signora Hunkar.

Zuleyha finirà in ospedale per aver accusato un malore in carcere.

Trama episodio 17 giugno: Mujgan decisa a riconquistare Yilmaz

Dalle anticipazioni sulla puntata di sabato 17 giugno si evince che Hatip metterà in cattiva luce Demir accusandolo di aver cercato di avvelenare la moglie Zuleyha.

Mujgan si rifiuterà di rifarsi una vita lontano da Cukurova senza il marito Yilmaz: vorrà riaverlo al suo fianco a tutti i costi.

Julide non avrà altra scelta oltre a quella di dare le dimissioni per le accuse di corruzione da parte di Sermin: a cercare di far cambiare idea alla donna ci penserà il suo amato Sabahattin.

Anticipazioni del 18/06: Sermin testimonia a favore di Julide su ricatto di Sabahattin

Nell’episodio in programmazione domenica 18 giugno l’accusa di Hatip ai danni di Demir si rivelerà falsa, in quanto anche altre detenute verranno ricoverate in ospedale e da lì si evincerà che tutte sono vittime di una intossicazione per aver mangiato del cibo preparato con una pentola di rame.

Hunkar continuerà ad agire per il bene della nuora Zuleyha: questa volta distruggerà il video che Mujgan ha spedito a Demir con il timore che potrebbe essere mostrato in tribunale.

Sermin, su ordine dell’ex marito Sabahattin, farà sapere che c’è il suo zampino con il ritrovamento delle banconote nell’appartamento di Julide. Grazie a questa testimonianza quest’ultima riprenderà a svolgere il suo ruolo da pm a Cukurova.