Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 7 giugno su Canale 5, Saniye dirà a Gaffur di essere riuscita a recuperare i soldi del debito con Hatip. Intanto, Zuleyha inizierà a subire diverse angherie dalle altre detenute del carcere. Successivamente, Yilmaz andrà a trovare la sua ex fidanzata e le prometterà di tirarla fuori al più presto. Anche Hunkar farà visita alla signorina Altun con l'intenzione di aiutarla e chiederle perdono. Infine, Behice consiglierà a sua nipote Mujgan di negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio voluto da Akkaya.

Zuleyha subisce angherie da altre detenute

Nella prima parte dell'episodio di Terra amara, Naciye non solo restituirà a Saniye le cambiali che Gaffur aveva firmato per il debito con Hatip, ma anche la somma finora saldata. Alla villa, la signora Taskin informerà suo marito della buona notizia e deciderà di usare il denaro ottenuto come fondo per pagare gli studi di Uzum. Nel frattempo, costretta al carcere, Zuleyha sarà costretta a sopportare le angherie delle altre detenute, soprattutto dopo che queste scopriranno che è un membro della famiglia Yaman. Mentre, Yilmaz soffrirà molto a causa dell'arresto della sua ex fidanzata poiché è stata proprio sua moglie, Mujgan, a spingere Altun a commettere il folle gesto di sparare a Demir.

Yilmaz promette a Zuleyha di tirarla fuori dal carcere

Per questo motivo, il giovane Akkaya farà visita a Zuleyha in galera e le giurerà che farà tutto il possibile per farla uscire quanto prima. L'uomo non sarà l'unico a pensarla così: infatti, sorprendentemente, anche la madre di Demir andrà a trovare Zuleyha per chiederle perdono per tutti i soprusi patiti in tutti questi anni.

Inoltre, Hunkar prometterà a Zuleyha di aiutarla: per questo motivo le porterà i suoi figli, Leyla e Adnan. Infine, Behice suggerirà alla dottoressa Hekimoglu di farsi furba e negoziare i termini del divorzio a suo vantaggio.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra amara

Nell'episodio precedente di Terra amara in onda martedì 6 giugno, Saniye chiede a Naciye di intercedere per la questione del debito di Gaffur con Hatip.

La donna, indignata dal comportamento del marito, decide di aiutare la signora Taskin rubando le chiavi della cassaforte del signor Aga. Tuttavia, quando quest'ultimo scopre il "tradimento" di Naciye, si reca da Sermin per sfogare la sua ira, ma a casa della donna trova Fusun. A questo punto, Hatip è costretto ad inventare una scusa per giustificare l'inaspettata visita all'ex moglie di Sabahattin. Infine, Demir non è ancora fuori pericolo e continua a lottare tra la vita e la morte nella sala operatoria dell'ospedale.