Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso dei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che i sarà un evento spiazzante che stravolgerà la vita degli abitanti di Cukurova.

Fekeli, infatti, si ritroverà vittima di un vero e proprio attentato che verrà messo in piedi ai suoi danni e finirà per avere delle conseguenze nefaste, tanto che Hakan si ritroverà a fare i conti con i sensi di colpa che non lo lasceranno vivere bene.

La morte di Fekeli: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che gli spettatori dovranno fare i conti con la drammatica morte di Fekeli.

L'uomo, infatti, si ritroverà vittima di quello che sarà un agguato a tutti gli effetti: dopo essere stato colpito dalla presenza di alcuni uomini che, in seguito ad un incidente stradale chiederanno soccorso, non si farà problemi a fermarsi per aiutarli.

Eppure, quella che sembrava essere una richiesta d'aiuto, in realtà si trasformerà in un omicidio a tutti gli effetti: tali banditi, infatti, non si faranno scrupolo ad uccidere l'uomo che verrà lasciato così sul ciglio della strada.

Ma chi si cela dietro questa terribile morte? Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che, l'artefice di quanto è accaduto sarà il perfido Abdulkadir, uno degli uomini di Hakan.

Fikret indaga sulla morte di Fekeli: anticipazioni Terra amara

Abdulkadir ha scelto di agire contro Fekeli perché, dopo aver saputo che l'uomo stava indagando sul conto di Hakan, ha scelto di mettere la parole fine alla sua vita per evitare di far venire fuori dei segreti del passato.

Sta di fatto che, la morte improvvisa di Fekeli spiazzerà l'intera comunità di Cukurova: in tantissimi saranno a dir poco scocci e provati da quello che è successo e non riusciranno a darsi una spiegazione logica sul perché l'uomo sia stato assassinato in questa maniera così brutale e crudele.

Fikret deciderà così di non arrendersi: intende indagare e andare fino in fondo per cercare di scoprire la verità su quanto è accaduto.

Hakan visita la tomba di Fekeli: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Tra coloro che saranno particolarmente scossi dalla morte di Fekeli, spicca anche il giovane Hakan, il quale deciderà di andare a rendergli omaggio al cimitero.

Hakan, in gran segreto, visiterà la tomba dell'uomo e gli chiederà perdono per quanto è successo, con la speranza che un giorno possano ritrovarsi e soprattutto che Fekeli possa perdonarlo per quanto è accaduto.

Un lutto che stravolgerà pesantemente anche Zuleyha, la quale si mostrerà a dir poco addolorata e afflitta dalla scomparsa del padre di Yilmaz.