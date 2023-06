La soap opera turca Terra Amara continua a regalare puntate dense di suspense ai telespettatori di Canale 5. Demir sta lottando tra la vita e la morte dopo che Zuleyha gli ha sparato. Al suo capezzale c'è la madre Hunkar, che lo veglia e prega perché si risvegli. La donna ha anche capito di essere stata troppo dura con Zuleyha, motivo per il quale ha commesso tanti errori. Le due, nei prossimi episodi faranno pace ma i guai non saranno finiti. Stando infatti alle anticipazioni, Hunkar verrà a sapere la verità sul passato di Behice e così le intimerà di raccontare tutto.

Peccato che in questo modo firmi la sua condanna.

Terra amara, le anticipazioni delle prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara svelano che Hunkar indagherà sul passato della zia di Mujgan. Quello che verrà a sapere cambierà per sempre la sua vita. Ebbene sì, perché emergerà che Behice ha ucciso i suoi mariti per ereditare i loro soldi. Sarà così che Hunkar, sottovalutando il pericolo, le darà appuntamento in un luogo appartato, dove le rivelerà ciò che l'investigatore privato che ha assoldato ha scoperto.

La morte di Hünkar in Terra amara

Ormai la zia di Müjgan è stata scoperta e non avrà nessuna intenzione di andare in prigione e tantomeno pagare per i suoi crimini.

E così, ecco che porrà fine alla vita della povera Hunkar, che mai si sarebbe immaginata un epilogo simile. Behice, dopo aver commesso il fattaccio, si allontanerà dalla radura, lasciando la sua vittima tra le sterpaglie. Nel frattempo, Demir organizzerà una squadra di ricerca per rintracciare la madre, che è assente dalla villa da molto tempo.

Demir trova sua madre senza vita

Purtroppo, le ricerche degli uomini di Demir porteranno a una triste realtà. Hunkar verrà trovata senza vita tra le sterpaglie del bosco accanto alla città. Saranno copiose le lacrime che righeranno il volto di Demir, che ripenserà alle ultime parole di sua madre, con la quale si era riconciliato poco prima: ''Figlio mio, ci siamo fatti tanto male ma questo ci ha reso più forti e uniti di prima'', queste le frasi di Hunkar che Demir si porterà per sempre nel cuore.

Anticipazioni di Terra amara, Fekeli perde Hunkar prima del matrimonio

La storia d'amore tra Hunkar e Fekeli in in Terra amara è stata da tempo travagliata. Come sempre, il destino sarà crudele con loro. Ebbene sì, perché qualche giorno prima, tutto era organizzato per celebrare il loro tanto atteso matrimonio. Sarà Behice a mettere la parola fine al loro sogno d'amore. Davanti al corpo della sua amata, Fekeli piangerà e le darà l'ultimo saluto: “Ora che ci stavamo per sposare, muori. Come farò a superare tanto dolore, mio ​​Dio?