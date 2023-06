Nella prima puntata della terza stagione di Terra Amara che andrà in onda venerdì 30 giugno, Zuleyha si troverà ancora in ospedale in gravi condizioni, mentre Mujgan negherà a oltranza le proprie responsabilità sulla critica situazione della sua acerrima nemica in amore.

Successivamente, la signorina Altun si risveglierà e lo scontro con la dottoressa Hekimoglu sarà inevitabile.Yilmaz confiderà a suo padre l'intenzione di divorziare ufficialmente da sua moglie.

Demir prometterà a Zuleyha di ridarle i suoi figli.

Zuleyha è in gravi condizioni di salute in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Zuleyha, dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento per provare a salvarle la vita, continuerà a essere in gravi condizioni. Infatti, la donna apparirà inizialmente molto debole e secondo i dottori non è ancora fuori pericolo. Nel contempo, Mujgan temerà che la moglie di Demir possa svegliarsi e raccontare che è stata lei a spararle durante una colluttazione, minacciandola di suicidarsi con un cappio alla gola. Tuttavia, la dottoressa Hekimoglu, rassicurata da sua zia Behice, continuerà a far finta di niente e a non confessare la verità.

Zuleyha accusa Mujgan di aver tentato di ucciderla

Successivamente, Zuleyha si sveglierà dal coma e avrà subito un durissimo scontro con Mujgan durante il quale la signorina Altun l'accuserà di aver provato a toglierle la vita. A questo punto, la situazione per la dottoressa Hekimoglu non si metterà affatto bene. Intanto, Yilmaz Akkaya dirà al suo padrino di voler divorziare una volta per tutte da sua moglie.

Infine, Demir, contrariamente a ogni aspettativa, riuscirà a dimostrare alla signorina Altun il suo amore: andrà da lei pentito per tutto il male che le ha causato e le prometterà di restituirle i figli.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda giovedì 29 giugno, Uzum confessa a Hunkar di sapere dove si trovano Leyla e Adnan e la porta a Mersin.

Una volta arrivata alla porta, la signora Yaman incontra suo figlio e scopre l'identità della misteriosa donna alla quale Demir ha affidato i suoi figli: si tratta di Sevda, l'amante del defunto marito di Hunkar. Inoltre, quest'ultima, dice a suo figlio di non volerlo più vedere. Dopodiché, la donna torna a casa insieme ai bambini e scopre le gravi condizioni di salute di sua nuora, ritrovata nel bosco da Rasit. Infine, Yilmaz corre in ospedale per visitare la sua ex fidanzata (ancora incosciente per l'operazione), ma quando Demir arriva nel reparto da sua moglie lo scontro trai due è assicurato.