Terra amara prosegue con le sue avventure anche domenica 4 e lunedì 5 giugno.

Il ritorno a casa di Mujgan non farà altro che gettare nel caos la casa degli Akkaya. Approfittando della confusione, Zuleyha ruberà un'arma e commetterà un gesto folle ai danni del marito. Demir lotterà fra la vita e la morte, e questa sarà l'occasione in cui sua madre Hunkar farà un'ammissione particolare a Fekeli.

Nel frattempo Altun dovrà fare i conti con l'ostilità delle sue compagne di cella mentre Cetin finirà nel mezzo di una rissa, che gli costerà un accoltellamento.

Anticipazioni di Terra amara del 4 giugno

Dopo aver salvato la vita a Zuleyha, Fekeli si offrirà di proteggerla accogliendola all'interno della sua abitazione. La donna riceverà delle parole di conforto sia dal suo ex Yilmaz sia da Fekeli, i quali saranno del tutto convinti che prima o poi la furia di Demir si placherà, invitandola a non disperarsi.

Mujgan, nel frattempo, deciderà di tornare a Cukurova dopo essere stata in procinto di scappare in America con il piccolo Kerem Ali. Ma quando la dottoressa giungerà a casa si ritroverà davanti agli occhi colei che più detesta al mondo: Zuleyha. Non volendo sentire spiegazioni, Mujgan andrà in escandescenze con Yilmaz. Approfittando della confusione venutasi a creare, Altun metterà mano sulla pistola di Fekeli e tornerà alla villa Yaman.

Sarà così che Zuleyha aprirà il fuoco contro il marito, lasciandolo a terra in gravissime condizioni.

Demir ridotto in fin di vita, Julide difende Zuleyha

In fin di vita, Demir sarà subito portato in ospedale per un'operazione d'urgenza e la polizia si affretterà ad ammanettare Altun. Julide si assumerà la difesa della donna, promettendole di farla uscire dal carcere con una pena minima.

Intanto Hunkar parlerà a cuore aperto a Fekeli, dicendosi pentita per aver sempre maltrattato Zuleyha, e non è tutto. Hunkar, infatti, giustificherà il gesto commesso da sua nuora in quanto si riterrà responsabile per come siano evolute le cose. Nel frattempo Altun si ritroverà a fare i conti con la dura vita del carcere e con delle detenute completamente ostili nei suoi confronti.

Terra amara, spoiler 5 giugno: Cetin invischiato in una rissa

All'interno della puntata di lunedì 5 giugno di Terra Amara, Cetin finirà invischiato in una rissa per difendere l'onore della sua amata Gulten e di Zuleyha, ma verrà accoltellato. Il ragazzo coinvolgerà Gaffur e insieme mediteranno vendetta. Nel frattempo Yilmaz sarà a dir poco furioso con la moglie, la quale sarà ritenuta la principale responsabile dell'arresto di Zuleyha. Per questa ragione Akkaya chiederà il divorzio, ma come la prenderà Mujgan?