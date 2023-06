Scoppia il caos contro Mediaset dopo la messa in onda della puntata di Terra amara dell'8 giugno 2023. Gli spettatori e fan social della soap opera pomeridiana di Canale 5, si sono ritrovati a fare i conti con un salto temporale che non è stato annunciato nella versione italiana.

Mediaset ha taciuto questo nuovo salto temporale nelle vicende degli abitanti di Cukurova e la reazione dei fan non è stata affatto delle migliori.

Salto temporale taciuto da Mediaset nella soap opera Terra amara

Nel dettaglio, l'ultima puntata di Terra Amara trasmessa su Canale 5 è stata caratterizzata da un'evoluzione delle vicende di Yilmaz e Zuleyha che ha in parte destabilizzato i fan.

In tanti, infatti, si chiedevano come si fosse arrivati a quel punto del racconto, dato che fino a pochi secondi prima, la situazione era completamente diversa.

Il motivo è legato ad un salto temporale avvenuto nelle trame della seconda stagione che, tuttavia, è stato taciuto da Mediaset.

Durante la puntata di giovedì pomeriggio, le vicende di Yilmaz, Zuleyha e tutti gli altri abitanti di Cukurova, hanno fatto un salto avanti di un mese.

Sia in Turchia, che in Spagna, tale salto temporale è stato annunciato al pubblico con un annuncio comparso in sovraimpressione: su Canale 5, però, non è accaduta la stessa cosa e gli spettatori non sono stati informati di tale novità.

Scoppia il caos contro Mediaset dopo l'ultima puntata di Terra amara in tv

Sta di fatto che, questo errore compiuto da Mediaset sul salto temporale taciuto nella soap Terra amara, ha scatenato un vespaio di critiche e commenti negativi da parte dei numerosi fan.

Sui social, in moltissimi, si sono scagliati contro il "pessimo trattamento" che l'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi starebbe riservando alla soap opera turca, nonostante gli ottimi ascolti che è è in grado di assicurare ogni giorno in daytime, con punte che sfiorano anche il 26% di share nella fascia pomeridiana.

"Mediaset non ha messo nessuna scritta e il pubblico non sa nulla di questo salto temporale. L'Italia deve farsi sempre riconoscere", ha scritto un utente commentando l'accaduto.

'Trattamento vergognoso', i fan social di Terra amara puntano il dito contro Mediaset

"Complimenti sempre a Mediaset, non si smentiscono mai", ha commentato ancora qualcun altro puntando il dito contro questa dimenticanza.

"Ecco perché non riuscivo a capire in che anno eravamo, vedendo Demir invecchiato. Che vergogna", ha sentenziato ancora un altro utente social e fan della soap opera in onda su Canale 5.

"Trattamento vergognoso, non hanno rispetto del pubblico che segue la soap", ha sbottato ancora un altro spettatore social di Terra amara.