In Terra amara uno sciacallo si approfitterà del dolore di Demir per la perdita di Hünkar. Ai tassisti delle città verrà chiesto se qualcuno di loro ha dato un passaggio a Hunkar il giorno del delitto. Uno di questi andrà a Villa Yaman, ma quando Demir scoprirà che lo vuole solo truffare per rubargli del denaro, non esiterà a picchiarlo.

Proseguono le indagini per scoprire chi abbia ucciso Hünkar

La morte di Hünkar sarà una ferita che non si cicatrizzerà facilmente, soprattutto perché per la famiglia Yaman l’assassino non ha un nome. Demir, però, non saprà che qualcuna sta facendo di tutto pur di scoprire questa identità.

La persona in questione è Züleyha, che arruolerà un investigatore privato che sia in grado di fare luce su questo delitto.

Per prima cosa, l’uomo interrogherà i tassisti di Çukurova: vorrà sapere se qualcuno di loro ha portato la signora Yaman alle rovine il giorno che è stata uccisa.

Demir ipotizza che Behice possa aver ucciso la madre

Sarà proprio per questo motivo che uno di questi tassisti si farà avanti e si presenterà a Villa Yaman. Dirà a Demir che il giorno del delitto ha accompagnato Behice alle rovine. Senza esitare un attimo Demir andrà nella piccola villa. Behice, quando lo vedrà, fuggirà terrorizzata.

L’uomo sarà fuori di sé, l’afferrerà per il collo e urlerà: “Che cosa hai fatto a mia madre?

Sei stata tu vero? L’hai uccisa!”. Tutti proveranno a fermarlo, ma è chiaro che Demir è intenzionato a ucciderla. Alla fine riusciranno a separarli e Züleyha inviterà il marito a non trattare Behice con la stessa moneta.

Il tassista si rivela un truffatore

Tuttavia, si scoprirà che il tassista non è stato proprio sincero. Davanti alle forze dell’ordine la sua versione non reggerà, anche perché a un certo punto dirà di aver udito degli spari il giorno del delitto, quando in realtà Hünkar è stata uccisa a pugnalate.

Demir capirà che l’uomo vuole solo estorcergli dei soldi, così non esiterà a picchiarlo. I famigliari si ritroveranno a calmarlo per una seconda volta e nonostante quella del tassista si sia rivelata solo una truffa, lui sarà sicuro che a uccidere la madre sia stata Behice.

Demir: 'Non mi darò pace fino a quando non ucciderò l'assassino di mia madre'

Zuleyha temerà che il marito possa fare una pazzia e uccidere Behice con le sue stesse mani, per questo motivo lo pregherà di fare attenzione, ma Demir sarà chiaro: “Non mi darò pace fino a quando non ucciderò la persona responsabile della morte di mia madre”.

Le intuizioni di Demir sull’assassino della madre saranno giuste e sarà la stessa Behice, durante gli episodi di Terra Amara, ad ammettere che è stata lei a farla fuori, per pura gelosia nei confronti del suo rapporto sentimentale con Fekeli.