Lo sceneggiato Terra amara prosegue su Canale 5 con nuove puntate. Secondo le anticipazioni di mercoledì 14 giugno al centro delle scene ci sarà ancora la guerra tra Demir e Zuleyha.

La rabbia del signor Yaman non accennerà a diminuire e l'uomo deciderà di togliere i suoi figli anche ad Hunkar, colpevole di aver aiutato Zuleyha ad incontrarlo in carcere. Demir porterà Adnan e Leyla in un posto segreto e quando sua moglie verrà a saperlo sarà disperata. Nel frattempo, Fekeli e Cetin saranno vittime di un agguato e riusciranno a salvarsi per miracolo.

Anticipazioni Terra amara: Demir si vendicherà di Hunkar, colpevole di sostenere Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 14 giugno raccontano che la guerra tra Demir e Zuleyha proseguirà. Dalla parte della protagonista si schiererà Hunkar che appena potrà porterà Adnan e Leyla in carcere a farle visita.

Ma quando Demir capirà che sua madre fa incontrare di nascosto i suoi figli con la madre, andrà fuori di sé e deciderà di allontanare i bambini anche dalla nonna. A nulla serviranno le suppliche di Hunkar che proverà a far capire a suo figlio che i bambini stanno subendo già dei forti traumi. Demir prenderà Adnan e Leyla e li porterà lontani dalla villa, verso un luogo segreto.

Anticipazioni puntata di mercoledì 14 giugno: Zuleyha disperata per i suoi figli

La puntata di Terra amara che andrà in onda mercoledì 14 giugno vedrà protagonista ancora l'amore per Zuleyha nei confronti dei suoi figli. Anche se la donna starà meglio in carcere perché con le detenute i rapporti saranno più distesi, non potrà fare a meno di soffrire.

Zuleyha non sopporterà l'idea di non sapere niente dei suoi figli e telefonerà alla villa. Hunkar risponderà alla chiamata in modo tranquillo e dirà che Adnan sta giocando in giardino, mentendo per non far preoccupare ulteriormente Zuleyha. La donna, però, dira a sua suocera di essere al corrente del fatto che Demir ha portato via i bambini, perché glielo ha detto Sermin.

Hunkar prometterà a sua nuora che la aiuterà, ma proprio in quel momento Demir toglierà la cornetta dalle mani della madre: "Non hai più figli, ti proibisco di chiamarci", dirà a Zuleyha.

Cetin e Fekeli al centro di un agguato preparato da uomini sconosciuti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha sarà disperata dopo l'ultima conversazione con Hunkar e Demir. Nessuno saprà dove l'uomo ha portato i suoi figli e chi si sta occupando di loro.

Nel frattempo, Fekeli e Cetin si troveranno in macchina e parleranno del futuro di Yilmaz a Istanbul quando all'improvviso la loro auto inizierà a sbandare e Cetin riuscirà a stento a mantenere il controllo del mezzo e a fermarsi. Proprio in quel momento arriveranno degli uomini che inizieranno a sparare contro di loro.

Fekeli e Cetin riusciranno a uscire dal veicolo e a ripararsi, estraendo a loro volta le armi. La sparatoria terminerà con il ferimento di uno degli uomini e i due protagonisti riusciranno a uscirne illesi. Fekeli chiederà a Cetin di non dire nulla di quanto appena accaduto a Yilmaz per non rovinare il suo nuovo progetto di vita con Mujgan.