Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova su Canale 5 e presto ci saranno interessanti sviluppi. Dopo una lunga attesa Zuleyha rivelerà a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Questo sconvolgerà gli equilibri già fragili di Akkaya, che si lascerà prendere dalla rabbia nei confronti della donna che ama. Dopo la reazione dell'uomo, Zuleyha tenterà di lanciarsi nel vuoto e solo per i riflessi pronti di Yilmaz si eviterà il peggio.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha rivela a Yilmaz che Adnan è suo figlio

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Zuleyha si troverà in ospedale dopo il tentato omicidio da parte di Mujgan.

Nessuno, tuttavia, sospetterà che la dottoressa abbia provato a mettere fine alla sua vita. Demir, Yilmaz e Hunkar continueranno a pensare che Zuleyha abbia tentato il suicidio e si stringeranno attorno a lei. Demir sarà molto più comprensivo nei suoi confronti e pronto a una nuova vita con lei.

Zuleyha, però, si sentirà oppressa dal segreto che da troppo tempo si porta dentro e deciderà di parlare con Yilmaz di suo figlio Adnan. Per questo motivo, una volta rimasta da sola, chiederà a Gulten di chiamare Akkaya per parlargli di una cosa importante.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz fuori di sé, Zuleyha disperata

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori il tormentato rapporto tra Zuleyha e Yilmaz, che arriverà a un punto di svolta.

Yilmaz si recherà dalla sua amata che non vorrà perdere altro tempo. Dopo aver chiesto ad Akkaya di non rivelare a nessuno quello che sta per dirgli, Zuleyha gli rivelerà che Adnan è suo figlio.

Yilmaz resterà senza parole e la rabbia prenderà il sopravvento. "Come hai potuto guardarmi in faccia per tutto questo tempo?", le chiederà l'uomo, sconvolto dalla notizia.

Le giustificazioni di Zuleyha non serviranno a calmare Yilmaz, che si dirà disposto a portare via suo figlio dalla villa.

Demir ringrazia Yilmaz per aver salvato la vita alla moglie

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Yilmaz verrà a sapere che Adnan è suo figlio andrà su tutte le furie. L'uomo non avrà intenzione di restare con le mani in mano e Zuleyha sarà disperata per la possibile reazione di Demir.

La donna proverà in tutti i modi a convincere Yilmaz ad ascoltarla, ma lui non vorrà sentire ragioni e a quel punto Zuleyha lascerà il suo letto e si dirigerà verso il balcone della stanza. Zuleyha minaccerà di buttarsi di sotto davanti agli occhi sconvolti di Yilmaz e Gulten che proveranno a distoglierla dall'insano gesto. All'arrivo di Yaman in ospedale, Zuleyha sarà sospesa nel vuoto, tenuta per un braccio da Yilmaz che tenterà con tutte le sue forze di salvarla.

Saranno momenti di forte tensione e alla fine Gulten e Akkaya riusciranno a riportare Zuleyha nella sua stanza. Demir non potrà fare altro che ringraziare il suo nemico per aver salvato la vita alla moglie.