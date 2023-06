Molto preso in Terra Amara l'intera città di Çukurova dovrà prepararsi a dire addio a Yilmaz. Coinvolto in un incidente stradale, nonostante le buone speranze date dai medici, morirà improvvisamente al fianco della sua Züleyha. Lacrime e commozione al funerale del giovane, soprattutto per un gesto del piccolo Adnan.

Müjgan dà tutto il suo supporto a Züleyha

Tutta Çukurova si riunirà per commemorare la morte di Yilmaz, deceduto per le gravi conseguenze riportate dopo un incidente stradale. La notizia della morte verrà comunicata in tutta la città attraverso un annuncio al megafono.

Tutti verranno invitati a partecipare al funerale e il corteo funebre avrà inizio dal ranch di Fekeli.

Durante le esequie Züleyha sarà distrutta e non abbandonerà la salma di Yilmaz per un solo attimo. Al suo fianco ci sarà anche Müjgan che, nonostante le diatribe degli ultimi tempi, sarà pronta a darle tutto il supporto necessario.

Demir si pente per il male fatto a Züleyha

Alla cerimonia funebre parteciperanno tutti i dipendenti della tenuta e in prima fila ci sarà Gülten. La ragazza, nel corso degli anni, ha sempre tifato per la storia tra Züleyha e Yilmaz, e ha lottato insieme a loro per far sì che un giorno il loro sogno d'amore avesse un lieto fine.

Gülten e Saniye inoltre, durante il funerale, si occuperanno del piccolo Adnan, che avrà modo di partecipare alle esequie di quel padre che non ha avuto tanto tempo per conoscerlo.

Al funerale, inoltre, ci sarà una persona che vivrà grandi sensi colpa: Demir. Quando vedrà Züleyha struggersi dal dolore sopra la salma di Yilmaz si pentirà per tutto il dolore che le ha fatto passare e soprattutto per averla tenuta lontana dal suo grande amore per tutti questi anni.

Yilmaz lascerà per sempre Züleyha e Adnan all'età di 33 anni

Il rito funebre si concluderà e il corteo di partecipanti seguirà la salma che verrà condotta in cimitero. Saranno i parenti e amici più stretti a portarlo in spalla fino al luogo della sepoltura. Sarà Fekeli a occuparsi della sepoltura del figlio. Il corpo verrà sepolto, coma da tradizione, senza la bara, ma avvolto semplicemente in un candido telo bianco.

Mentre Fekeli lo coprirà con la terra, Züleyha lo saluterà donandogli dei garofani rossi. Quando Fekeli finirà la sepoltura, si fermerà davanti alla tomba del figlio per un attimo di preghiera, ma proprio in quell'istante il piccolo Adnan correrà tra le sue braccia e lo stringerà forte a sé. Un momento commovente e Züleyha non riuscirà a trattenere le lacrime.

Tutti faranno fatica reagire davanti a tanto dolore, sarà faticoso metabolizzare la morte di Yilmaz, che se ne andrà via per sempre a soli 33 anni.