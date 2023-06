Nello sceneggiato di Canale 5 Terra Amara prossimamente una paura di Saniye potrebbe trasformarsi in tragedia. Noterà uno strano avvicinamento di Cumali, operaio della tenuta, a Üzüm. Temendo che possa accadere qualcosa di brutto alla bambina, lo colpirà alla testa con un bastone, ferendolo gravemente, ma solo dopo scoprirà una notizia che la lascerà di stucco.

Saniye vorrebbe cacciare via Cumali dalla tenuta

Saniye continuerà a coltivare la nuova responsabilità di mamma. Zelis ha affidato a lei e Gaffur la vita della sua unica figlia, la piccola Üzüm, e giorno dopo giorno faranno di tutto per farla crescere al meglio e per proteggerla.

Proprio per questo motivo Saniye avrà un "sorvegliato speciale": Cumali, uno dei nuovi operai della tenuta Yaman assunto proprio da Gaffur.

Non le piacerà il modo in cui l'uomo "ronza" intorno alla bambina: ha un atteggiamento troppo ambiguo. Così Saniye parlerà con Züleyha per chiederle il permesso di poterlo licenziare. Züleyha approverà, ma quando Saniye annuncerà il licenziamento all'uomo, lui non la prenderà per niente bene.

Saniye colpisce Cumali con un bastone

Cumali si sentirà male e implorerà a Saniye di non licenziarlo, così la donna cambierà idea, ma probabilmente non prenderà la scelta più giusta, perché Cumali continuerà a stare troppo vicino alla bambina, al punto che inizierà anche ad accarezzarle il viso.

Saniye non tollererà più la situazione. Fuori di sé, prenderà un bastone e colpirà Cumali alla testa. L'uomo cadrà a terra privo di sensi e in un primo momento Saniye temerà di averlo ucciso.

La confessione di Üzüm

Saniye non riuscirà a smettere di piangere e abbraccerà la bimba a sé. Anche Üzüm sarà molto spaventata per la situazione appena vissuta.

Tutti gli operai accorreranno per capire cosa sia successo, proveranno anche a chiedere delle informazioni a Saniye, ma la donna non sarà abbastanza lucida per rispondere. Controlleranno lo stato di Cumali e sembrerà che l'uomo non respiri più.

Attratti dal frastuono, anche Demir e Züleyha si recheranno sul luogo dell'incidente per capire cosa sia accaduto.

Si preoccuperanno subito per le condizioni di Cumali e di adopereranno per prestargli soccorso, ma come un fulmine a ciel sereno arriverà la confessione di Üzüm.

Cumali è il vero padre di Üzum

La bambina dirà che Cumali stava molto accanto a lei perché in realtà è il suo padre biologico. Saniye e Gaffur saranno scioccati, come può Üzüm sapere che l'uomo è suo padre? La situazione sarà molto confusa.

Intanto le condizioni di Cumali saranno molto gravi e Züleyha lo farà trasportare immediatamente in ospedale. Saniye, invece, non riuscirà a darsi pace: potrebbe aver ucciso il vero padre di Üzüm.