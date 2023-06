In Terra Amara avrà luogo il triste addio tra Fekeli e Yilmaz. Quest’ultimo morirà a causa di un incidente stradale e il padre avrà la possibilità di salutarlo per l’ultima volta nell’obitorio. Per lui avrà solo parole di gratitudine e sarà veramente dura dire addio a quel figlio a cui ha voluto tanto bene e che il destino gli ha tolto dalla vita troppo presto.

Fekeli va in obitorio e saluta per l'ultima volta Yilmaz

A Çukurova arriverà la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: Yilmaz è morto e ha dato il suo ultimo saluto alla sua Züleyha, lasciando nella sua famiglia un vuoto incolmabile.

Tutti andranno a fargli visita in obitorio: la prima sarà Züleyha, successivamente arriverà il turno di Müjgan, mentre per ultimo ci sarà Fekeli, colui che l'ha conosciuto in carcere e che l'ha preso sotto la sua ala protettiva.

Quando lo vedrà coricato in un lettino freddo, e coperto da un lenzuolo bianco, Fekeli farà fatica a trovare le parole che possano commemorare nella maniera più adeguata ciò che per lui è stato come un figlio.

L'addio di Fekeli a Yilmaz

“Figlio mio, pensavo che me ne sarei andato da solo da questa vita, invece Dio mi ha mandato te”, inizierà così l’ultimo saluto che Fekeli farà a Yilmaz. “Dal primo momento in cui ti ho visto ho capito che eravamo simili, ma purtroppo il destino ci ha separati per sempre e troppo presto, e non ci ha permesso di stare insieme in questo mondo”, continuerà Fekeli.

Fekeli si lascerà andare a un pianto inconsolabile, non avrebbe mai immaginato che la vita, in così breve tempo, l’avrebbe messo davanti a un dolore così insopportabile. Prima la sua Hünkar e ora dovrà dire addio a un altro figlio. “Ciao Yilmaz, riposa in pace figlio mio”, dirà Fekeli, coprendo il volto del giovane con quel lenzuolo bianco.

La popolazione di Çukurova viene invitata a partecipare alle esequie di Yilmaz

Ad attenderlo Fekeli fuori dall'obitorio ci saranno Fikret e Müjgan. Nemmeno per quest’ultima sarà facile affrontare la morte di Yilmaz: nonostante ai fossero lasciati, alla fine resta sempre il padre di suo figlio. Fikret proverà a starle accanto, ma non solo a lei, anche allo zio Fekeli, che non farà altro che piangere.

Nessuno riuscirà a credere che la vita di Yilmaz, fatta di forza e coraggio, abbia avuto in poco tempo un epilogo così triste.

Un megafono annuncerà in tutta Çukurova la morte del ragazzo: “Il figlio di Çukurova, che è sempre stato coraggioso e disponibile, è morto la notte scorsa”. Tutti si fermeranno un attimo per ricordarlo e la cittadinanza verrà invitata a partecipare al suo funerale. Il corpo di Yilmaz verrà portato nel ranch di Fekeli e da lì inizierà il suo cammino verso il luogo della sepoltura.