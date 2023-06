In Terra amara Fekeli e Lütfiye si convinceranno che Fikret nasconda qualcosa, così perlustreranno il suo ufficio facendo una scoperta a dir poco scioccante: il ragazzo nasconde dell'esplosivo e forse potrebbe usarlo nella sua vendetta contro la famiglia Yaman. Un brutto colpo per Fekeli, non si sarebbe mai aspettato che il nipote potesse arrivare a tanto. Sarà un dolore troppo forte, per tale motivo l'uomo verrà colto da infarto.

Fekeli e la preoccupazione per Fikret

FIkret riuscirà solo a far stare in pensiero lo zio Fekeli. Da quando ha saputo che è arrivato a Çukurova solo per vendicarsi della famiglia Yaman, farà fatica a badare a lui e a tutto il rancore che porta dentro.

In suo aiuto arriverà in città la zia di Fikret, Lütfiye, che avrà il compito di calmarlo e aiutarlo a non badare all'odio che ha accumulato negli anni.

Anche con l'aiuto di Lütfiye, però, le cose non miglioreranno. In primis Fikret farà di tutto per infangare il nome di Adnan, affiggendo per tutta la città dei manifesti in cui c'è scritto che Yaman senior ha un figlio illegittimo, gesto riprovevole per Fekeli. In più si lascerà andare con una relazione amorosa che non piacerà tanto a Fekeli: infatti Fikret corteggerà Müjgan.

L'ennesima delusione di Fikret

Lütfiye, oltre a tutto ciò, scoprirà qualcosa che non le piace di Fikret e per avere dei chiarimenti vorrebbe far visita all'ufficio del giovane, così chiederà a Fekeli di accompagnarla.

Arrivati nell'ufficio inizieranno a perlustrarlo e la prima cosa a dare nell'occhio sarà qualcosa nascosto nel cestino della spazzatura.

Fekeli solleverà della carta e si renderà conto che nel cestino della spazzatura Fikret nasconde dell'esplosivo. Rimarrà senza parole, non avrebbe mai potuto credere che il nipote sarebbe stato in grado di piazzare delle bombe per fare del male a qualcuno: l'ennesima inaspettata delusione.

Fekeli colto da infarto

Fekeli inizierà a non sentirsi bene e avrà bisogno di sedersi. Lütfiye gli starà accanto, ma le condizioni di salute dell'uomo peggioreranno di minuto in minuto. Continuerà a ripetersi "come ha potuto Fikret fare una cosa del genere", fino a quando non riuscirà più a respirare e inizierà ad accusare delle forti fitte al petto.

Fekeli perderà i sensi, cadrà dalla sedia e si accascerà a terra. Lütfiye si spaventerà parecchio, perché si renderà conto che Fekeli è stato colpito da un infarto e non saprà cosa fare. Non è nemmeno la prima volta che l'uomo accusa un arresto cardiaco, ha già rischiato di morire quando Hünkar gli ha rivelato che Yilmaz in realtà è il padre biologico di Adnan.

Cosa accadrà a Fekeli? Riuscirà anche questa volta a salvarsi?