In Terra Amara per Yilmaz non sarà per niente facile scoprire che è il vero padre di Adnan. Il dolore per tutte le bugie subite sarà troppo forte, così vorrà che Züleyha esca dalla sua vita e che il bambino stia con lui. La ragazza non saprà come reagire davanti a questa "intimidazione", così Züleyha minaccerà di buttarsi dal balcone se Yilmaz non sarà disposto a fare un passo indietro.

Züleyha rivela a Yilmaz che Müjgan ha provato a ucciderla

Züleyha dirà a Yilmaz che è il vero padre di Adnan e la situazione precipiterà. Tra i due ci saranno diverse schermaglie e una di queste riguarderà la gelosia di Müjgan.

Züleyha gli dirà che si trova in ospedale non perché ha tentato il suicidio, ma perché è stata Müjgan a ferirla con un colpo d'arma da fuoco.

"Züleyha cosa stai dicendo?", le chiederà Yilmaz, che farà fatica crederle, ma dopo un racconto dettagliato della ragazza cambierà l'idea: la moglie potrebbe essere disposta a fare questo e altro.

Yilmaz non vuole più avere niente a che fare con Züleyha

A ogni modo Züleyha ci ha messo una pietra sopra e la sua unica preoccupazione riguarderà il futuro di Adnan, anche perché Yilmaz non rispetterà il giuramento di non arrabbiarsi per essere venuto a conoscenza solo ora della verità.

"Vado a prendere mio figlio", sarà questa la minaccia che il giovane rivolgerà a Züleyha, ma la ragazza non vorrà che le cose vadano in questo modo.

Lei vorrebbe iniziare una nuova vita con Yilmaz, ma lui non sarà dello stesso avviso: "Non voglio iniziare una vita con te, togliti di mezzo. Tu non sei niente per me".

Züleyha minaccia di togliersi la vita

Yilmaz sarà pronto ad andarsene, ma la ragazza gli lancerà un ultimatum: "Se esci da quella porta, io salto giù dal balcone".

Lui non crederà che sia disposta a fare un gesto del genere, invece la ragazza uscirà fuori e salterà fuori dalla balaustra.

"Se non esisto per te, allora non c'è motivo per cui io viva", minaccerà la ragazza lasciandosi andare, ma fortunatamente Yilmaz sarà pronto a tenderle una mano e a tirarla su.

Demir all'oscuro dell'intenzione di Züleyha

Demir, presente in ospedale, verrà avvisato del fatto che la moglie è caduta dal balcone e correrà a capire che cosa stia realmente succedendo. Intanto Yilmaz giurerà a Züleyha che non farà nulla per farla stare male e che non le porterà via Adnan.

Yilmaz salverà Züleyha e alla scena assisteranno sia Demir che Müjgan. Quando arriverà dalla moglie, Demir le chiederà: "Come ha potuto pensare di toglierti la vita?". La ragazza, però, tergiverserà e gli dirà che non ha pensato di togliersi la vita, ma che è uscita fuori a prendere una boccata d'aria e a causa delle vertigini è caduta dal balcone. Un espediente che servirà a tenere all'oscuro Demir di ciò che è successo tra Züleyha e Yilmaz.