In Terra Amara Züleyha dovrà prepararsi a dire addio a Demir. Il tutto avverrà in una cornice molto intima, perché la ragazza non vorrà che alla cerimonia funebre partecipi tutta Çukurova. Dopo la sepoltura avrà modo di dare il suo personale saluto a Demir, occasioni in cui non riuscirà a nascondere il dolore che le ha provocato il marito in tutti questi anni.

A Çukurova si celebra il funerale di Demir: alla cerimonia solo gli amici intimi

La morte di Demir verrà confermata dalla polizia. Il corpo verrà rinvenuto da alcuni operai all'interno di un frigorifero riposto in un magazzino abbandonato.

Non si riuscirà a capire per bene cosa si nasconda dietro il delitto, ma per le forze dell'ordine Demir potrebbe essere stato ucciso lo stesso giorno in cui si è svolto l'assalto a Villa Yaman.

Züleyha sarà addolorata, anche se non riuscirà a dimenticare completamente tutte le angherie che il marito le ha combinato nel corso degli anni. A volte l'ha accusata ingiustamente di tradimento togliendole i figli e altre ha anche sfiorato l'idea di ucciderla con le sue stesse mani. A ogni modo Demir se ne andrà per sempre e a Züleyha spetterà il compito di organizzargli il funerale, momento in cui avrà ancora alcune parole da dirgli.

Il discorso di Züleyha per salutare Demir: 'Insieme a te sto seppellendo la rabbia che provo nei tuoi confronti'

"Per quali peccati dovrei perdonarti Demir? A chi rivolgerò il mio odio e la mia rabbia? Mi hai deluso tanto e fino a oggi ho pensato al motivo che si cela dietro tutte le cose cattive che mi hai fatto", inizierà così l'ultimo saluto che Züleyha farà a Demir davanti alla sua tomba.

"Probabilmente quello che provavi era amore, ma alla fine tu eri fatto in quel modo e in questo momento insieme a te sto seppellendo tutta la rabbia che provo nei tuoi confronti", proseguirà Züleyha, rammentando che lo fa solamente per i suoi figlia, Adnan e Leyla.

"Sei stato un ottimo padre, a prescindere da tutto quello che mi hai fatto, per questo seppellisco la mia rabbia in questa tomba insieme a te", ribadirà Züleyha tra le lacrime, molto provata dal dolore.

"Da lassù qualcuno possa perdonare i tuoi peccati, questa è l'unica preghiera che posso rivolgere nei tuoi confronti", si chiuderà così il capitolo che riguarda Züleyha e Demir.

Fikret saluta il fratellastro

La cerimonia funebre sarà intima, Züleyha non vorrà che partecipi tutta la popolazione di Çukurova, ma solamente i famigliari e gli amici più intimi.

Ci sarà il fratellastro Fikret, i fidati Gaffur e Saniye, e Sermin insieme a Betül: nonostante tutte le discordie che ci sono state con la cugina, alla fine sono le uniche parenti della famiglia Yaman che gli sono rimaste.