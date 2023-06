Non mancano sorprese nelle vicende della soap opera turca Terra Amara. Le anticipazioni su ciò che accadrà negli episodi in programmazione dal 12 al 18 giugno 2023 raccontano che Zuleyha Altun, durante la detenzione in carcere. sarà alle prese con un malore improvviso.

Demir Yaman sarà sempre più spietato, anche perché la madre Hunkar Yaman consentirà alla nuora di rivedere i figli Adnan e Leyla in prigione. Il ricco imprenditore non ci penserà due volte a portare i bambini lontano da Cukurova per non farli vedere alla moglie.

Spoiler Terra amara, al 18 giugno: Yilmaz deluso da Altun, Demir su tutte le furie con la madre

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 12 a domenica 18 giugno Zuleyha, per rivedere i suoi figli, chiederà a Yilmaz di non farle più visita in carcere. Lui si sfogherà con Ali Rahmet Fekeli in quanto deluso dalla decisione della sua amata. Quest’ultimo inviterà il suo figlioccio a trasferirsi a Istanbul con Mujgan e Kerem Ali. Poco dopo Akkaya comprenderà l’atteggiamento di Zuleyha grazie a una lettera che gli farà recapitare.

Julide apprenderà di essere stata sospesa dal ruolo di procuratore con l'accusa di corruzione.

Demir perderà le staffe quando scoprirà che Hunkar ha fatto incontrare Adnan, Leyla e Zuleyha.

In preda alla furia Demir allontanerà i bambini da Cukorova e lo farà sotto lo sguardo della cugina Sermin, la quale avviserà Zuleyha. Demir si infurierà con la madre quando cercherà di convincerlo a riportare Adnan e Leyla alla tenuta, facendo spaventare anche la piccola Uzum.

Fekeli e Cetin sopravvivono a un attentato, Zuleyha finisce in ospedale

Fekeli e Cetin riusciranno a sopravvivere a un attentato. A proposito di Cetin, sarà intenzionato ad andare a vivere a Istanbul con la sua famiglia. Prima di partire metterà al corrente Yilmaz degli ultimi avvenimenti per proteggere Ali Rahmet.

Uzum si recherà nel posto in cui Demir ha portato i suoi figli, dopo essersi nascosta nell’automobile dello stesso.

Demir chiederà alla bambina di non dire a nessuno di aver visto Leyla e Adnan. A spingere Uzum a vuotare il sacco, però, sarà Hunkar. Nel contempo Zuleyha verrà ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un malessere. Hatip farà sapere a Yilmaz e Fekeli che la fanciulla potrebbe essere stata avvelenata da Demir.

Behice inviterà Mujgan a rifarsi una nuova vita lontano da Yilmaz, ma non riuscirà a farla desistere dall'intento di riconquistare il marito.

Julide accusata di corruzione, Hunkar distrugge il filmato registrato da Mujgan

Julide sarà costretta a licenziarsi dopo essere stata accusata di corruzione a causa di Sermin. A indagare sulle gravi accuse ai danni del pm ci penserà il dottor Sabahattin.

In seguito verrà alla luce la ragione del ricovero di Zuleyha: anche le altre detenute si sono sentite male e probabilmente il malessere è stato causato da una intossicazione. Hunkar distruggerà il filmato che Mujgan ha inviato a Demir, per impedire a quest’ultimo di farlo vedere al processo di Zuleyha.

Julide potrà continuare a esercitare il suo incarico di procuratore, visto che Sermin ammetterà di essere stata lei a incastrarla su minaccia di Sabahattin.