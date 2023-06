Terra Amara continua ad andare in onda su Canale 5 con i suoi sempre avvincenti appuntamenti pomeridiani. Le anticipazioni delle puntate che vedremo in tv dal 12 al 18 giugno, rivelano che Yilmaz sarà determinato a partire con la sua famiglia, lontano dal paese per iniziare una nuova vita.

Akkaya prenderà questa decisione dopo che Zuleyha gli dirà per sempre addio tramite una lettera. Le cose però non andranno come previsto e a causa di un grave attentato a Fekeli e Cetin, Yilmaz deciderà di rimanere a Cukurova.

Spoiler Terra Amara, nuove puntate: Julide sospesa dal suo ruolo di procuratore

Zuleyha inizierà ad essere preoccupata per le continue visite di Yilmaz in prigione. Per evitare che Demir abbia gravi reazioni, la donna deciderà di scrivere una lettera all'ex dove gli chiederà di non venirla più a trovare dicendogli dunque addio.

Yaman scoprirà però che la madre ha portato i suoi bambini in carcere per farli vedere a Zuleyha e andrà su tutte le furie. L'uomo inizierà ad urlare così forte da far spaventare la piccola Uzum, che andrà a nascondersi proprio nell'auto di Demir. Hunkar cercherà di far ragionare il figlio, ma senza alcun successo. Demir prenderà così i suoi figli con l'intento di portarli via, lontano dal paese.

Nel frattempo, Julide si ritroverà a dover affrontare la sospensione dal ruolo di procuratore per via di alcune banconote ritrovate in casa sua e riconducibili ad un caso di corruzione. Sabahattin inviterà la compagna ad essere forte e nel frattempo inizierà ad indagare. Il dottore scoprirà che Sermin sta tentando di incastrare Julide e obbligherà così l'ex moglie a presentarsi in procura per scagionare Julide stessa dalle accuse a suo carico.

Hatip sparge la voce che Demir ha tentato di avvelenare Zuleyha

Sermin riferirà a Zulyeha che Demir ha affidato i suoi figli a degli sconosciuti, lontano da Curukova. Altun accuserà poi un malore e verrà trasportata in ospedale. Hatip inizierà così a spargere la voce che sia stato Demir ad avvelenarla e ne parlerà anche con Yilmaz e Fekeli.

Poco dopo però, anche le altre detenute inizieranno a sentirsi male, vittime di un'intossicazione.

Akkaya deciderà così di lasciare il paese con la moglie e il figlio. Cetin e Fekeli però, scamperanno alla morte per un soffio, dopo aver subito un attentato. Ali Rahmet non vorrà che Yilmaz venga a conoscenza della cosa, ma Cetin non rispetterà la richiesta di Fekeli e parlerà con Yilmaz. A quel punto, l'ex di Zuleyha deciderà di non partire più.

Intanto, Behice inviterà Mujgan a rifarsi una vita lontano dal marito e da Curukova. La dottoressa però, non vorrà sentire ragioni e si dichiarerà pronta a voler riconquistare Yilmaz.