Terra amara continua ad andare in onda su Canale 5 con grande successo. Ancora tanti i colpi di scena e gli intrighi che dovranno venire a galla. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nella settimana dal 19 al 25 giugno, rivelano che Behice inizierà a essere ossessionata da Zuleyha e dal fatto che rappresenti un problema per lei e per la nipote Mujgan. La perfida zia si introdurrà in ospedale, dove Zuleyha verrà ricoverata per un sospetto avvelenamento, e tenterà di porre fine alla sua vita.

Spoiler nuove puntate Terra amara: Hunkar distrugge il filmato che incrimina Zuleyha

Hunkar continuerà a essere dalla parte delle nuora e la vorrà proteggere dalla rabbia del figlio Demir. La matrona Yaman deciderà così di distruggere il filmato che incriminerebbe la nuora. Intanto, Sabahattin costringerà l'ex moglie a confessare di aver tentato di incastrare Julide, così che lei possa tornare a esercitare il suo ruolo da procuratore.

Mujgan parlerà con la zia e le confesserà di voler vedere morta Zuleyha. Behice deciderà così d'introdursi in ospedale, dove si troverà Altun, vestendosi da infermiera e tentando di strangolare la mamma di Adnan. Zuleyha riuscirà a salvarsi e informerà i medici di quanto accaduto.

Nessuno però sembrerà crederle, ma anzi sosterranno che si sia trattato solo di un incubo. Behice farà rientro a casa e la nipote noterà un graffio sul suo viso.

Verrà intanto chiarita la questione del tentato avvelenamento di Demir a Zuleyha. Lo Yaman non è implicato in quanto accaduto. Yilmaz capirà di aver sbagliato ad accusare il figlio di Hunkar.

Poco dopo, il figlioccio di Fekeli scoprirà quanto accaduto all'amata Zuleyha e correrà da lei.

Trame Terra amara al 25 giugno: Mujgan accusa Behice del tentato omicidio di Altun

Zuleyha starà per fare ritorno in carcere, ma prima incontrerà Yilmaz. La donna tranquillizzerà l'ex e gli racconterà di non aver subito alcuna aggressione.

Mujgan vedrà il marito in compagnia di Altun e ne sarà molto infastidita, tanto da sfogarsi con l'ex marito di Sermin. In seguito, la dottoressa andrà a trovare Zuleyha in carcere e capirà che la zia Behice avrà tentato di strangolarla. La mamma di Kerem Ali accuserà Hekimoglu del tentato omicidio, ma lei negherà e minaccerà la nipote di andare via.

Intanto Hunkar convincerà Demir a ritirare le accusa contro la moglie, che potrà così far ritorno a Villa Yaman, ma verrà trattata come una domestica.

Behice consegnerà alla nipote una lettera scritta a suo dire da Zuleyha, dove confesserà che Yilmaz è il padre di Adnan. La dottoressa si allarmerà e darà appuntamento ad Altun nel bosco, fingendosi di essere Yilmaz.

Mujgan tenterà di convincere Zuleyha a suicidarsi, minacciandola di spararle se non lo farà. La mamma di Adnan continuerà a discolparsi, dicendo di non essere stata lei a scrivere la lettera, ma Hekimoglu non le crederà.