Brutta sorpresa dietro l'angolo per Behice che nelle prossime puntate di Terra Amara dovrà fare i conti sulla verità circa l'eredità che Yilmaz ha lasciato a Mujgan. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo la morte di Yilmaz, Behice spingerà la nipote a entrare in possesso della quota di denaro che le spetta per potersi trasferire ad Istanbul. Ma ben presto la perfida donna scoprirà che aveva fatto male i conti, visto che Akkaya prima della fuga poi fallita con la sua Zuleyha aveva venduto le sue proprietà a Hunkar per poter avere denaro liquido per poter cominciare in tranquillità la sua nuova vita all'estero.

La realtà porterà Behice a rivedere i suoi piani.

Behice e Mujgan si trasferiscono in albergo

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sull'avidità di Behice, la quale avrà come unico desiderio quello di poter tornare a vivere nella capitale circondata da ricchezza. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui a seguito della drammatica morte di Yilmaz, la zia spingerà Mujgan a richiedere l'eredità che le spetta come vedova. I piani di Behice di lasciare Adana sembreranno prendere forma nel momento in cui a seguito di una brutta discussione con Nazire, Behice mostrandosi offesa deciderà di lasciare la villa di Fekeli con la nipote ed il piccolo Kerem Alì per spostarsi in un albergo.

Successivamente, Behice spingerà la dottoressa a contattare un avvocato per poter fare concretamente i conti circa l'eredità che le spetta.

Ma i conti di Behice, che contava su una grossa somma di denaro, non coincideranno con quelli del legale che informerà sia Mujgan che la zia sulle scelte del defunto Akkaya. L'avvocato annuncerà che Yilmaz pochi mesi prima di esalare l'ultimo respiro aveva venduto tutte le sua proprietà a Hunkar lasciando alla moglie unicamente un appartamento dal valore stimato molto basso.

L'amara scoperta di Behice

Behice si infurierà di fronte a tale scoperta e dopo aver cacciato via l'avvocato, comincerà a ricollegare gli ultimi avvenimento. La donna capirà che Yilmaz aveva deciso di vendere le sue ricchezze immobiliari per offrire a Zuleyha la vita migliore. Messi di fronte a questa evidenza, Behice e Mujgan chiederanno aiuto a Fikret, che nel frattempo avrà stretto un rapporto sempre più stretto con la dottoressa, e rientreranno a villa Fekeli a testa bassa.

Alì Rahmet messo a corrente della questione comprenderà che Yilmaz ha agito in tal maniera poiché sicuro che lui stesso si sarebbe preso cura sia di Mujgan che del figlio. In ogni caso Fekeli deciderà di chiedere spiegazioni a Zuleyha, ma anche quest'ultima non saprà fornirgli alcuna indicazione utile. Come reagirà Mujgan? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.