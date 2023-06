Novità e colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara durante le puntate che andranno in onda dall'11 al 17 giugno su Canale 5. Mentre Zuleyha sarà in carcere, Mujgan tenterà il suicidio ma verrà salvata da Behice. Quando la dottoressa si rimetterà chiederà al marito di non lasciarla. Yilmaz sarà molto confuso ma dopo che Zuleyha, per il bene dei suoi figli, gli chiederà di non andare più a farle visita, deciderà di partire per Istanbul con la moglie e il figlio. Nel frattempo, Demir porterà i figli in un luogo segreto dopo aver scoperto che Hunkar li ha portati in visita alla madre.

Intanto, Zuleyha avrà un malore in carcere e Hatip metterà in giro la voce che è stato Demir ad avvelenarla.

Mujgan chiede a Yilmaz di non lasciarla

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 11 a sabato 17 giugno. Le dinamiche in esame prenderanno il via nel momento in cui Mujgan verrà tenuta all'oscuro dell'arresto di Demir e Yilmaz che si ritroveranno in carcere dopo una litre nell'aula di tribunale in cui si terrà il processo che vede imputata Zuleyha. Intanto, Saniye e Naciye fermeranno Hatip che si recherà alla tenuta Yaman con l'intento di riprendere i soldi che la moglie ha dato a Gaffur oppure di eliminarlo. In questa circostanza, Hunkar verrà messa a parte della verità sul debito che l'ex capomastro ha contratto con Tellidere.

Grazie a Julide, Demir e Yilmaz passeranno una sola notte in carcere e così Akkaya potrà recarsi a far visita a Mujgan, la quale chiederà al marito di non abbandonarla. Frattanto, Yaman sarà sempre più furioso e minaccerà Hunkar di portare i suoi figli in un luogo segreto qualora li porti ancora da Zuleyha. Intanto, Saniye scoprirà che Fadik si è innamorata del tuttofare di Hatip.

Adnan e Leyla lontani da tutti

Zuleyha prenderà un'importante decisione: per evitare delle ripercussioni sui suoi figli, Altun chiederà a Yilmaz di non andare più a trovarla. In questo modo Zuleyha spererà di ottenere il perdono da parte di Demir. In tale senso, la donna scriverà una lettera ad Akkaya nella quale spiegherà i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione.

Informato dal figlioccio, Fekeli spingerà Yilmaz a seguire le direttive di Zuleyha e di trasferirsi a Istanbul con tutta la famiglia.

Mentre Julide dovrà combattere contro infamanti accuse di corruzione, Demir scoprirà che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in carcere e deciderà così di portarli lontani dal paese senza dire a nessuno dove si trovano. Sermin informerà Zuleyha della decisione del cugino: Altun sarà devastata. Neanche Hunkar riuscirà a far tornare il figlio sui suoi passi. Frattanto, Fekeli e Cetin saranno vittime di un attentato, ed il tuttofare nonostante le preghiere di Alì Rahmet informerà Yilmaz che deciderà di non trasferirsi più ad Istanbul per proteggere il padrino.

Uzum si nasconderà nell'auto di Demir scoprendo a chi l'uomo ha affidato i suoi figli.

Yaman, dopo aver passato del tempo con la bimba, le farà giurare di non dire a nessuno ciò che ha visto, ma Hunkar comprenderà che la piccola nasconde un segreto. Intanto, Zuleyha avrà un malore in carcere e verrà portata in ospedale. Hatip metterà in giro la voce che è stato il marito a farla avvelenare, ma le cattive condizioni fisiche delle altre detenute chiariranno che Yaman non c'entra nulla, poiché si è trattato di intossicazione. Infine, Sabahattin riuscirà a scoprire che Sermin ha fatto accusare Julide e la costringerà a far scagionare il Pubblico Ministero.