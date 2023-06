Terra amara prosegue su Canale 5 con puntate ricche di colpi di scena. Le anticipazioni delle prossime settimane annunciano che per Zuleyha ci saranno ancora molte prove da affrontare. La donna si troverà in ospedale per avvelenamento e mentre Mujgan spererà che non sopravviva, la zia Behice metterà in atto un piano diabolico. La donna si introdurrà nella camera di Zuleyha, decisa a porrà fine alla sua vita.

Anticipazioni Terra amara: si sfogherà con sua zia

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia raccontano che presto Zuleyha sarà in pericolo.

Zuleyha si troverà ricoverata in ospedale a causa di un avvelenamento avvenuto in carcere e Mujgan confiderà a Behice che spera che la sua rivale non sopravviva. La dottoressa farà presente alla zia che tutti i suoi problemi sparirebbero soltanto se Zuleyha morisse e non riuscirà a capire quanto è diventata senza cuore. Behice prenderà alla lettera le parole della nipote e si darà da fare per accontentarla. Metterà in atto un piano per togliere la vita alla moglie di Demir e si introdurrà in ospedale travestita da Infermiera.

Anticipazioni prossime puntate: Behice si introdurrà in ospedale da Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara saranno ricche di suspense e in primo piano ci sarà il perfido piano portato avanti da Behice ai danni di Zuleyha.

La donna rimarrà colpita dalle parole di disperazione di Mujgan e farà qualcosa per liberarla per sempre dalla rivale. Behice si travestirà da infermiera e si introdurrà nella camera in cui è ricoverata Zuleyha per toglierle la vita con una siringa contenente un liquido misterioso. Mentre la moglie di Demir dormirà, Behice si avvicinerà pronta a iniettarle la sostanza letale, ma Zuleyha si sveglierà all'improvviso.

Tutti penseranno che Zuleyha abbia avuto le allucinazioni

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si sveglierà poco prima di essere uccisa da Behice. La donna inizierà a urlare e a dimenarsi per togliere la mascherina all'omicida, e alla fine scoprirà che si tratta della zia di Mujgan. Ormai scoperta e spaventata dalle urla di Zuleyha, Behice sarà costretta a scappare via prima dell'arrivo della sicurezza.

La vita di Zuleyha sarà salva, ma la donna sarà nuovamente umiliata. All'arrivo di Sabahattin e Julide, Zuleyha rivelerà che Behice ha tentato di ucciderla poco prima. Il medico e il pubblico ministero, tuttavia, non crederanno alle parole di Zuleyha e penseranno che abbia avuto le allucinazioni a causa dei farmaci. Le guardie che avrebbero dovuto proteggere la stanza infatti, temendo una sanzione, racconteranno di non essersi mai allontanate dalla porta.