La soap opera turca Terra Amara ricca di segreti e inganni prosegue il suo appuntamento su Canale 5. Nei nuovi episodi in onda sul piccolo schermo, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) andrà fuori di testa nell’istante in cui Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) gli confesserà che Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è suo figlio.

L’ex capomastro Gaffur Taskin (Bülent Polat), invece, si troverà in una situazione abbastanza scomoda. L'uomo al servizio dei Yaman verrà beccato senza vestiti da Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz arrabbiato con Zuleyha per avergli nascosto la paternità di Adnan

Nelle prossime puntate in programma su Canale 5, verrà alla luce la verità sulla paternità di Adnan. Tutto comincerà quando Zuleyha verrà scagionata dopo essere finita in carcere per aver ferito gravemente il marito Demir (Murat Ünalmış). La fanciulla farà i conti con l’ira della nemica Mujgan, che attenterà alla sua vita dopo averle dato appuntamento: a causa di un colpo d’arma da fuoco Altun sarà ricoverata in ospedale d’urgenza. A questo punto, quest’ultima, non appena si riprenderà chiederà all’amica Gulten (Selin Genç) di farle ricevere la visita di Yilmaz, il quale si dispererà al pensiero che la sua amata abbia tentato il suicidio.

In particolare, nessuno saprà che Zuleyha ha rischiato di morire per mano della dottoressa Hekimoglu.

La protagonista della telenovela chiederà ad Akaya di mantenere la calma dopo che lei gli farà una confessione. Finalmente, Zuleyha troverà il coraggio di vuotare il sacco a Yilmaz, dicendogli che in realtà Adnan è nato dalla loro passata storia d’amore.

La reazione dell’ex meccanico non sarà affatto positiva, dato che perderà le staffe nonostante Altun giustificherà il suo silenzio con i continui ricatti del marito Demir. Yilmaz rimarrà profondamente deluso dalla sua ex, alla quale dirà di vergognarsi per non avergli svelato subito di essere il padre biologico di Adnan. Ben presto, però, Akkaya si renderà conto che Altun ha fatto la scelta giusta.

Gaffur si trasferisce in una piccola villa dopo aver litigato con la moglie Saniye

Sempre dagli spoiler su ciò che accadrà tra qualche settimana, si evince che Gaffur dopo aver avuto l’ennesimo litigio con la moglie Saniye (Selin Yeninci) non avrà altra scelta oltre a quella di trovarsi un’altra sistemazione. L’ex capomastro deciderà di alloggiare in una piccola villa situata nei pressi della tenuta dei Yaman e appartenente a Mujgan.

La dottoressa Hekimoglu si recherà per un controllo nel sopracitato edificio in cui si trasferirà senza alcun permesso Gaffur e la donna capirà subito che qualcuno l’ha occupato abusivamente. La moglie di Yilmaz non potrà che rimanere sconvolta, quando sorprenderà Taskin con addosso un asciugamano.