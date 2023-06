Nella soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) non mancano scene drammatiche e colpi di scena. Nelle nuove puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5 verrà alla luce la verità sulla morte della matriarca Hunkar Yaman (Vahide Perçin). A smascherare l'assassina, Behice Hekimoglu, saranno Züleyha, Fekeli e Demir Yaman (Murat Ünalmış), ma la dark lady non li darà la soddisfazione. Dagli spoiler su ciò che succederà si evince che Behice, consapevole di non avere scampol prenderà in mano le redini della situazione e si lancerà da un dirupo segnando così a sua uscita di scena.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice uccide Hunkar per non essere smascherata

Una nuova tragedia sconvolgerà Demir Yaman nei prossimi episodi in onda su Canale 5. A perdere la vita sarà Hunkar, dopo aver fatto delle scoperte scioccanti sulla nemica Behice, la quale non perderà tempo per pugnalarla a morte per impedirle di smascherare i suoi passati crimini.

Quando la signora Yaman minaccerà di farla arrestare con l’accusa di aver ucciso i suoi due mariti, la zia di Mujgan (Melike İpek Yalova) la farà fuori nascondendo ogni traccia del delitto. Sin da subito Demir sarà deciso ad assicurare alla giustizia l’assassina della madre e ben presto si avvicinerà alla verità.

La signora Hekimoglu confessa di essere l'assassina di Hunkar

Demir non farà fatica a capire che a mettere fine all’esistenza di Hunkar potrebbe essere stata Behice. Dopo aver i pezzi del puzzle, Yaman troverà il coraggio di affrontare la spietata dark lady per rendere giustizia alla memoria della sua defunta madre.

Behice scapperà con l’automobile di Mujgan, ma a causa di un guasto improvviso si vedrà costretta a fermarsi tra i sentieri di una montagna, venendo rintracciata da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Tra quest’ultima, l’anziano uomo e Behice avrà luogo un duro scontro. In tale circostanza la signora Hekimoglu vuoterà finalmente il sacco e rivelerà di essersi sbarazzata di Hunkar per non aver sopportato il pensiero di vederla felice al fianco di Fekeli.

Demir minaccia di uccidere la zia di Mujgan

A questo punto Behice si renderà protagonista di un gesto estremo: Demir la accuserà di aver ucciso sua madre Hunkar, così Behice si suiciderà sotto lo sguardo incredulo dei presenti.

Preferirà uccidersi piuttosto che essere fatta fuori da Demir.

Behice farà un grande sorriso e si getterà nel vuoto. Mujgan si lascerà andare a un pianto disperato per la scomparsa improvvisa della zia, avvenuta dopo averla invitata a costituirsi.